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Календарь магнитных бурь на июнь 2024: самые опасные даты

Limon.ee
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Фото: Stock Holm/Shutterstock

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в июне метеозависимым людям, рассказывает Фокус.

По данным метеорологов, в июне произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Когда магнитные бури ожидать в июне?

  • 2-4 июня - слабая магнитная буря;
  • 10 июня - слабая магнитная буря;
  • 15 июня - магнитная буря средней интенсивности;
  • 22 июня - магнитная буря средней интенсивности.
  • 23 июня - сильная магнитная буря.
  • 28-30 июня - слабая магнитная буря.
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