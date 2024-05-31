Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в июне метеозависимым людям, рассказывает Фокус.
Календарь магнитных бурь на июнь 2024: самые опасные даты
По данным метеорологов, в июне произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
Когда магнитные бури ожидать в июне?
- 2-4 июня - слабая магнитная буря;
- 10 июня - слабая магнитная буря;
- 15 июня - магнитная буря средней интенсивности;
- 22 июня - магнитная буря средней интенсивности.
- 23 июня - сильная магнитная буря.
- 28-30 июня - слабая магнитная буря.