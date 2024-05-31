На Мадонну подали в суд за слишком развратное шоу

Джастен Липелес подал коллективный иск, утверждая, что он и другие не получили того, на что рассчитывали. У мужчины целый букет претензий, начиная с того, что Мадонна опаздывала на концерты более чем на полтора часа, и заканчивает тем, что во время некоторых выступлений она подпевала под фонограмму, пишет TMZ.

Истец также жалуется на то, что во время шоу у Мадонны был выключен кондиционер, из-за чего ему и другим стало душно. По его словам, певица отмахнулась от жалобы на жару, посоветовав людям просто раздеться.

Но самым интересным пунктом иска является утверждение Джастена о том, что его и других подвергли «порнографии без предупреждения». В частности он заявил, что его «заставляли смотреть на топлес женщин на сцене, имитирующих половые акты», из-за чего во время шоу у него было ощущение, будто он смотрит порно.

Пользователи искренне не понимают, как давний поклонник Мадонны мог не знать о том, на какую категорию рассчитаны шоу королевы эпатажа. Многие считают, что он просто хочет заработать на хайпе, поскольку в иске Липелес и другие требуют у Мадонны вернуть деньги за билеты.

Последний концерт Мадонны в рамках тура прошел на бразильском пляже Копакабана, собрав 1,6 миллиона человек и установив рекорд по самому масштабному мероприятию. Добавим, что шоу было бесплатным.

Звезда в течение более двух часов исполнила свои лучшие хиты, в том числе такие песни, как Like a Prayer, Vogue и Express Yourself.

«Рио, мы здесь, в самом красивом месте в мире, с океаном, горами, Иисусом», - сказала Мадонна толпе, имея в виду огромную статую Христа на вершине горы. В шоу приняли участие бразильские поп-исполнители Анитта и Пабло Виттар, а также молодые музыканты из школ самбы.