ФОТО Житель Таллинна возмущен парковкой на весенней ярмарке: и такой беспорядок с разрешения города!

В Facebook в закрытой группе Tallinna rohealade kaitseks появилась публикация с жалобой на парковку во время весенней ярмарки и Венецианского карнавала.

«В парке Лёвенру проходит ярмарка: машины паркуются на зеленых насаждениях, микроавтобус стоит возле стволов деревьев, и все это с разрешения города. Мне удалось запечатлеть на фото не менее восьми машин. При том, что были свободные парковочные места, не говоря уже о бесплатных асфальтированных парковках. То, что город дал разрешение на такой беспорядок, подтвердили по телефону городской помощи», - пишет в группе одна из пользователей.