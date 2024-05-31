В субботу, 25 мая, в столичном парке Лёвенру пышно прошел Венецианский карнавал и состоялась весенняя ярмарка, вот только не все гости мероприятий остались довольны. И речь сейчас не про программу или развлечения, а про организацию.
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ФОТО ⟩ Житель Таллинна возмущен парковкой на весенней ярмарке: и такой беспорядок с разрешения города!
В Facebook в закрытой группе Tallinna rohealade kaitseks появилась публикация с жалобой на парковку во время весенней ярмарки и Венецианского карнавала.