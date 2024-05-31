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ФОТО Житель Таллинна возмущен парковкой на весенней ярмарке: и такой беспорядок с разрешения города!

Седа Дунгурова Влада Лаевалинд
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В субботу, 25 мая, в столичном парке Лёвенру пышно прошел Венецианский карнавал и состоялась весенняя ярмарка, вот только не все гости мероприятий остались довольны. И речь сейчас не про программу или развлечения, а про организацию. 

В Facebook в закрытой группе Tallinna rohealade kaitseks появилась публикация с жалобой на парковку во время весенней ярмарки и Венецианского карнавала. 

«В парке Лёвенру проходит ярмарка: машины паркуются на зеленых насаждениях, микроавтобус стоит возле стволов деревьев, и все это с разрешения города. Мне удалось запечатлеть на фото не менее восьми машин. При том, что были свободные парковочные места, не говоря уже о бесплатных асфальтированных парковках. То, что город дал разрешение на такой беспорядок, подтвердили по телефону городской помощи», - пишет в группе одна из пользователей. 

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