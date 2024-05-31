Стало известно, когда британцы снова смогут увидеть Кейт Миддлтон

Накануне представители королевского двора подтвердили, что Кейт не будет присутствовать на смотре полковника 8 июня - традиционной репетиции Trooping the Colour, которая состоится 15 июня.

При обычных обстоятельствах Кэтрин должна была бы принять салют 8 июня в роли полковника ирландской гвардии, однако онкология и лечение изменили ее планы. Сейчас она проходит химиотерапию и восстанавливается в кругу семьи. К исполнению обязанностей принцесса Уэльская вернется только тогда, когда врачи дадут ей полное разрешение. Последний раз она участвовала в королевских мероприятиях на Рождество 2023 года.

Генерал-лейтенант Джеймс Бакнелл, бывший командующий Корпусом быстрого реагирования союзников, будет инспектором от имени Кейт в «Смотре полковника».

В событии примут участие более 1400 солдат Дивизии домашнего хозяйства и Королевской конной артиллерии Королевского войска. Из них - 400 музыкантов из массовых оркестров, которые пройдут парадом Конной гвардии для второго из двух официальных смотров.

На так давно с сайта Министерство обороны было удалено мартовское заявление о том, что Кейт появится на Trooping the Colour. Источники в Кенсингтонском дворце ясно дали понять, что с ними «не консультировались» по поводу заявления оборонного ведомства, и заявили, что любое подтвержденное присутствие принцессы будет сделано «только» самостоятельно. Присутствие других членов королевской семьи на этих мероприятиях будет подтверждено ближе ко времени каждого из них.

Во время выноса знамени, который проходит на параде конной гвардии в Уайтхолле, король проведет смотр гвардейцев и офицеров из кареты. Отличие от прошлогодней церемонии, когда Чарльз осматривал войска верхом на лошади, отражает предыдущие брифинги в Букингемском дворце, на где говорилось, что каждый публичный выход больного раком короля будет пересматриваться и корректироваться в зависимости от рекомендаций врачей.