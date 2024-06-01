ГОРОСКОП НА 1 ИЮНЯ Что принесет каждому знаку Зодиака в первый день лета?

Начало дня благоприятно для общения. Именно в это время люди, прежде не ладившие, спорившие из-за каждого пустяка, могут не просто найти общий язык, но и проникнуться симпатией друг к другу, договориться о сотрудничестве. Отношения, совсем недавно бывшие прохладными и поверхностями, становятся более доверительными, глубокими и серьезными.
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Вторая половина дня будет плодотворной. Проще всего добиться отличных результатов, работая в команде: вместе с коллегами, друзьями, близкими людьми. Это касается не только профессиональной деятельности, но и творчества, да и бытовых дел.
Овен
Плодотворный интересный день. Можно добиться успеха во многих делах, но важно не тратить время напрасно, а действовать. Лучше допустить ошибку, а потом быстро ее исправить, чем не предпринимать ничего, ожидая, пока найдется идеальное решение. Легко ладить с окружающими. То, что вы делаете, многим интересно; наверняка найдутся желающие помочь и поддержать. Вы нравитесь окружающими, можете быстро подружиться с новыми знакомыми. Иногда со случайной встречи начинается долгосрочное сотрудничество, причем не только продуктивное, но и очень приятное.
Телец
Напряженным может быть начало дня. В это время вы и с собой не в ладу, и с окружающими не всегда находите общий язык. Но здравый смысл позволяет избежать серьезных конфликтов. А со временем усиливается влияние позитивных тенденций, настроение улучшается, жизнь становится лучше и веселее. Вечер полон приятных сюрпризов, в том числе романтических. Это подходящее время для общения с любимым человеком. Можно о многом поговорить откровенно, положить конец недопониманию, сомнениям, подозрениям. Некоторые Тельцы получат предложения, от которых не захотят отказываться.
Близнецы
День отличных идей. Если вы давно собирались изобрести что-то полезное человечеству, знайте: сегодня у вас есть все шансы это сделать. Окружающие не всегда сразу одобряют ваши планы, но вы достаточно терпеливы и готовы подождать всемирного признания. Имейте в виду: придется приложить усилия, чтобы довести начатое до конца. Не отступайте после первой неудачи! Вероятны приятные знакомства, необычные встречи, которые наверняка вам запомнятся. Небольшие покупки будут удачными, с крупными приобретениями лучше не спешить.
Рак
Благоприятный день. Удается правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на том, что действительно важно; это позволят избежать напрасных ожиданий и иллюзий. Можно обсуждать рабочие планы, а также вопросы, касающиеся бизнеса. От разговоров удастся быстро перейти к делу. Будет возможность укрепить отношения, которыми вы дорожите, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Многие Раки сегодня по-иному взглянут на причину разногласий с близкими и поймут, что нужно изменить, чтобы споры остались в прошлом.
Лев
Начало дня будет непростым. Вам предстоит заниматься несколькими делами сразу, думать о массе вещей и многое запоминать. Удастся ничего не забыть и не перепутать, и это уже половина успеха. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, добиться успеха становится гораздо проще. Вечер обещает приятные встречи. Это очень благоприятное время для общения. Друзья порадуют хорошими новостями, любимый человек – романтическим сюрпризом. Вы же наверняка найдете способ поднять настроение тем, кто пал духом, и развеселить заскучавших.
Дева
Начало дня подходит для того, чтобы обсудить какие-то вопросы, о которых в последнее время было немало разговоров. Сейчас можно принять окончательное решение и определиться с планами на будущее. Вашу правоту признают те, кто прежде в ней сомневался. Недавние соперники могут предложить сотрудничество. Не спешите отказываться: они могут оказаться отличными партнерами. Вторая половина дня будет беспокойной. Не исключено, что придется кардинально изменить планы, и вряд ли это вас обрадует. Но до конца дня вас ждет несколько приятных сюрпризов, которые поднимут настроение.
Весы
Старайтесь не переживать в первой половине дня. Многое из того, что сейчас представляется важным, позже окажется незначительным, никак не повлияет на вашу жизнь. Это хорошее время для общения с друзьями и другими людьми, которые близки вам по духу и знают, как поддержать вас. Позже наступит подходящее время для самостоятельной работы, учебы. Достичь успехов будет проще, чем вы ожидали. Очень часто оказываются полезными знания, полученные давным-давно. Ваши успехи не останутся незамеченными. Окружающие увидят, на что вы способны. Не исключено, что вскоре вы получите какие-то интересные предложения.
Скорпион
Вы энергичны, решительны и проявляете завидную целеустремленность. Можно добиться успеха в делах, которые прежде не давались; у многих Скорпионов получается то, что оказалось не по силам другим. Но не забывайте делать паузы для отдыха; переутомление вам сейчас ни к чему. Вторая половина дня подходит для общения с близкими, каких-то семейных мероприятий, домашних праздников. Гости могут прийти неожиданно и без приглашения, но и в таком случае вы будете им рады. Не исключено, что напомнит о себе человек, по которому вы скучали.
Стрелец
Не о чем тревожиться: день благоприятен, влияние позитивных тенденций заметно во всех сферах жизни. Возможны перемены к лучшему там, где вы их совсем не ожидали. Но они не произойдут сами по себе; вам наверняка нужно будет что-то предпринять. Интуиция подсказывает, как лучше действовать. Вероятны интересные деловые предложения, у некоторых Стрельцов будет шанс подняться по карьерной лестнице. Но работа не вытесняет личную жизнь. У вас остается время для общения с близкими, встречи с друзьями или любимым человеком.
Козерог
Благоприятный день для решения любых вопросов, касающихся денег и имущества. Вам не нужно много времени, чтобы понять, как лучше поступить. Подсказки интуиции точны, и вы стараетесь им следовать. Влияние позитивных тенденций заметно и в других сферах жизни. Некоторые Козероги поймут, как решить проблему, в последнее время приносившую немало беспокойства. Можно добиться успеха в сложных делах, найти ответы на вопросы, прежде ставившие вас в тупик. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение.
Водолей
Благоприятный день, плодотворный и интересный, подходящий для серьезных дел. Вы часто обращаете внимание на мелочи, которых не заметили другие. Это помогает избежать ошибок, достичь отличных результатов во многих делах. Вы не питаете иллюзий, не тратите время и силы, стараясь достичь невозможного. Во второй половине дня вероятны удачные совпадения, хорошие новости издалека. Это очень благоприятное время для общения. Вы отлично ладите с новыми знакомыми, можете подружиться с теми, кого видите впервые.
Рыбы
Нелегко сохранять спокойствие, любой пустяк может выбить из колеи. Между тем, день складывается не так уж плохо, а возникающие проблемы нельзя назвать серьезными. Старайтесь обращать внимание на приятные события, например, удачные совпадения, которых сегодня будет немало. Могут неожиданно открыться новые возможности. Постарайтесь их использовать. Во второй половине дня полезно будет встретиться с друзьями: они найдут способ поднять вам настроение. Романтическое свидание тоже не разочарует. Возможно, любимый человек приятно удивит вас или поделится отличной новостью.