ГОРОСКОП НА 1 ИЮНЯ Что принесет каждому знаку Зодиака в первый день лета?

Весы

Старайтесь не переживать в первой половине дня. Многое из того, что сейчас представляется важным, позже окажется незначительным, никак не повлияет на вашу жизнь. Это хорошее время для общения с друзьями и другими людьми, которые близки вам по духу и знают, как поддержать вас. Позже наступит подходящее время для самостоятельной работы, учебы. Достичь успехов будет проще, чем вы ожидали. Очень часто оказываются полезными знания, полученные давным-давно. Ваши успехи не останутся незамеченными. Окружающие увидят, на что вы способны. Не исключено, что вскоре вы получите какие-то интересные предложения.

Скорпион

Вы энергичны, решительны и проявляете завидную целеустремленность. Можно добиться успеха в делах, которые прежде не давались; у многих Скорпионов получается то, что оказалось не по силам другим. Но не забывайте делать паузы для отдыха; переутомление вам сейчас ни к чему. Вторая половина дня подходит для общения с близкими, каких-то семейных мероприятий, домашних праздников. Гости могут прийти неожиданно и без приглашения, но и в таком случае вы будете им рады. Не исключено, что напомнит о себе человек, по которому вы скучали.

Стрелец