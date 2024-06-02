Вс, 2.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО Кричали и просили о помощи: день рождения в центре Таллинна превратился в кровавую вечеринку

Limon.ee
Copy

Сегодня, 2 июня, главному развлекательному порталу Эстонии Limon.ee исполнилось 13 лет! И поскольку число 13 ассоциируется с чем-то мистическим и даже жутким, было решено отправиться на кровавую вечеринку. Смотрите фото и видео!

Вместо традиционной вечеринки с тортом и шарами, редакция портала Limon.ee отправилась в мрачную квест-комнату «Пила» от компании Ingame для незабываемого приключения и испытания своих навыков. Праздничного настроения и яркости этому празднику добавили Peopallid.ee.

Не вся редакция была оптимистично настроена по отношению к тематике квеста, но все же покорно согласилась с желанием большинства пойти именно на квест «Пила». Большая часть участников нашей команды были воодушевлены и настроены на победу, а некоторых чувство страха одолело еще до начала игры, когда ведущая с визгом приказала повернуться лицом к стене и накинула на голову каждого из нас черные мешки.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх