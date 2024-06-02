ФОТО И ВИДЕО Кричали и просили о помощи: день рождения в центре Таллинна превратился в кровавую вечеринку

Вместо традиционной вечеринки с тортом и шарами, редакция портала Limon.ee отправилась в мрачную квест-комнату «Пила» от компании Ingame для незабываемого приключения и испытания своих навыков. Праздничного настроения и яркости этому празднику добавили Peopallid.ee .

Не вся редакция была оптимистично настроена по отношению к тематике квеста, но все же покорно согласилась с желанием большинства пойти именно на квест «Пила». Большая часть участников нашей команды были воодушевлены и настроены на победу, а некоторых чувство страха одолело еще до начала игры, когда ведущая с визгом приказала повернуться лицом к стене и накинула на голову каждого из нас черные мешки.