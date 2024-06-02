Сегодня, 2 июня, главному развлекательному порталу Эстонии Limon.ee исполнилось 13 лет! И поскольку число 13 ассоциируется с чем-то мистическим и даже жутким, было решено отправиться на кровавую вечеринку. Смотрите фото и видео!
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Кричали и просили о помощи: день рождения в центре Таллинна превратился в кровавую вечеринку
Вместо традиционной вечеринки с тортом и шарами, редакция портала Limon.ee отправилась в мрачную квест-комнату «Пила» от компании Ingame для незабываемого приключения и испытания своих навыков. Праздничного настроения и яркости этому празднику добавили Peopallid.ee.