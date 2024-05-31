60-летний Ленни Кравиц объяснил, почему последние девять лет у него не было отношений

По словам артиста, однажды он узнал, что его отец изменяет матери, и упрекнул его за это. В ответ тот заявил сыну, что в будущем он будет поступать точно так же. Кравиц отмечает, что слова отца стали пророческими и после свадьбы он действительно стал изменять своей жене. Певец признался, что ему не нравилось то, что он становится в этом похожим на своего отца.

Чтобы избавиться от такого образа жизни, артисту понадобились годы. Кравиц заявил, что в этом ему помогли дисциплина и умение принимать ответственность на себя. Он также научился не позволять своим желаниям брать над собой верх.

Кравиц заявил, что у него не было отношений уже девять лет и он намерен хранить целомудрие до тех пор, пока не встретит подходящую женщину. Артист объяснил, что все это – «духовные вещи».

Ленни Кравиц родился 26 мая 1964 года в Нью-Йорке. Его индивидуальный музыкальный стиль соединяет соул, фанк, регги, фолк и баллады. Он играет на гитаре, клавишных, барабанах и перкуссии. В дискографии Кравица 11 студийных альбомов.

В 1987 году Кравиц женился на своей подруге Лизе Боне, а в 1988-м у них родилась дочь Зои Изабелла Кравиц. Супруги развелись в 1993 году.

Среди его избранниц были многие мировые знаменитости, в том числе модель Наоми Кэмпбелл, певицы Кайли Миноуг, Мадонна, Натали Имбрулья, Ванесса Паради, дизайнер Стелла Маккартни и актриса Николь Кидман.