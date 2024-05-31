11 лет назад серфингистка Маарья Кивистик участвовала во всех крупных соревнованиях в Эстонии, но в один прекрасный момент она неожиданно покинула родину и переехала на Карибы.
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Переехавшая в Доминикану эстонская серфингистка: здесь вопрос не в том, придут ли грабители, а в том, когда
«Я приехала в Доминикану, чтобы провести двухнедельный отпуск, занимаясь виндсерфингом», - вспоминает Маарья в программе Roaldi retked («Путешествия Роальда» - прим.ред.) отъезд из родной страны десять лет назад. «Я приехала сюда без ничего, у меня была сумочка, зимняя одежда, паспорт и зубная щетка. Как будто приехала прямо с вечеринки», - смеется она, добавляя, что уже в первые две недели поняла, что Доминиканская Республика - это то место, которое ей подходит.