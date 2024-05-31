В среду, 29 мая, в творческом городке Теллискиви прошел необычный показ. Эстонский дизайнер, модельер и король украшений Танель Веенре представил свою коллекцию Les Fleurs du mal, в основу которой легла неожиданная гармония ужаса и красоты.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский дизайнер показал удивительную гармонию между ужасом и красотой
Три года работы дизайнера были перенесены на сцену. По словам самого Танеля, чтобы добиться такой глубины в показе, нужно время: такое не сделаешь за пару месяцев!
Перед выходом на сцену Веенре надушил моделей специальными ароматами, чтобы максимально подчеркнуть неожиданную гармонию ужаса и красоты.
«Я делал все это для того, чтобы создать чувственность, многослойность, глубину образов. Простой подиум, идущие стройным рядом модели, меня не привлекает. Я рассказчик», - сказал Веенре.
Центральной темой модного показа стал легендарный сборник стихов «Цветы зла» французского поэта Шарля Бодлера, написанный в 1857 году. По словам Веенре, это очень важная веха в истории декаданса неясной красоты.
«Она очень сильно повлияла на меня при создании коллекции. Возможно, я даже не столько восхищаюсь ею, сколько чувствую ее», - говорит Танель.
Помимо темной красоты, в новой коллекции Веенре преобладают и яркие оттенки, такие как розовый и бирюзовый. По словам самого Танеля, он не может оторваться от игры красок, так как считает себя ребенком цветов.
«Конечно, в этот раз я стал немного темнее. Я добавил корсеты, длинные, струящиеся формы и более темные цветы. Это похоже на угрожающую сторону жизни, но она не обязательно должна быть уродливой, разрушительной или деструктивной», - объясняет Веенре.
Дизайнер рассказывает, что коллекция также претерпела значительные изменения в процессе работы. Вместо масок Веенре сначала планировал создать топы для костюмов, которые были бы похожи на цветы, из которых должно было что-то вытекать. Но потом план изменился, и струящиеся цветы превратились в маски и были надеты на головы моделей - на шелке цветы выглядели лишними.