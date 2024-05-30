ФОТО Эстонский дизайнер во второй раз стала матерью

Лийзи подписала фотографию, которую она опубликовала на своей странице в Instagram «Леди Дракон», ссылаясь на то, что ее дочь родилась в год дракона. В подписи к посту Лийзи благодарит свою акушерку, которая принимала роды. «Это лето будет особенным - полным жизни, солнца и любви!» - пишет Лийзи.