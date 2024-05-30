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ФОТО Эстонский дизайнер во второй раз стала матерью

Limon.ee
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Дизайнер Лийзи Ээсмаа.
Дизайнер Лийзи Ээсмаа. Фото: Eero Vabamägi

У модного дизайнера Лийзи Ээсмаа и ее мужа Мадиса Лигема родился второй ребенок. «Это лето будет особенным - полным жизни, солнца и любви!» - пишет Лийзи.

Лийзи подписала фотографию, которую она опубликовала на своей странице в Instagram «Леди Дракон», ссылаясь на то, что ее дочь родилась в год дракона. В подписи к посту Лийзи благодарит свою акушерку, которая принимала роды. «Это лето будет особенным - полным жизни, солнца и любви!» - пишет Лийзи.

У Лийзи и ее мужа-режиссера есть сын Куу, которому скоро исполнится семь лет.

 
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