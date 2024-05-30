ФОТО Тур продолжается: Андрей Макаревич наслаждается Таллинном и встречами с друзьями

Легендарный музыкант опубликовал фотографии, на которых запечатлены живописные улочки и исторические здания столицы Эстонии. На одном из фото Андрей присел на скамью рядом с бычком, которого сделал известный эстонский скульптор Тауно Кангро.

В своем посте он написал: «Тур по странам Балтии продолжается - Рига, Вильнюс, сегодня Таллинн. Концерты проходят хорошо, везде встречаем друзей. Погода сказочная. Сегодня прочитал - сбежавший Макаревич опять потянулся за заработками в Россию. Беспрестанно п****т. Не потянулся)».

Фанаты с нетерпением ждут предстоящего концерта, а фотографии в социальных сетях уже набирают множество лайков и комментариев.