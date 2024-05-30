Заворотнюк, Фриске, Тернер и другие: известные женщины, которые умерли от рака

Рак - серьезная и коварная болезнь, которая не жалеет никого. Каждый год у миллионов людей диагностируют заболевание. Знаменитости не исключение. К сожалению, многие люди, которые заболели раком, уходят из жизни.

Сегодня, 30 мая, стало известно, что умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая боролась со злокачественной опухолью головного мозга четвертой стадии.

ТСН собрал подборку об известных женщинах, жизнь которых забрал рак.

Жанна Фриске

Жанна Фриске. Фото: Matytsin Valery

У певица была диагностирована глиобластома - неоперабельная опухоль головного мозга. О тяжелой болезни артистки стало известно в январе 2014 года. Недуг у исполнительницы развился после родов.

Долгое время Фриске лечилась. Она обращалась за помощью к врачам в США и Германии. С лета 2014 года певица стала чувствовать себя лучше и проходила курс реабилитации. В 2015 году Фриске снова вернулась к лечению, но уже в России. Состояние певицы стало ухудшаться. Последние три месяца жизни она провела в коме, а 15 июля 2015 года в возрасте 40 лет умерла.

Келли Престон

Келли Престон и Джон Траволта. Фото: JAVIER ROJAS

У жены актера Джона Траволты, американской актрисы Келли Престон был диагностирован рак молочной железы. Болезнь знаменитости держали в тайне и не сообщали о ней публике. Два года Престон лечилась в США в различных медицинских онкологических центрах. Однако 12 июля 2020 года актриса ушла из жизни в возрасте 57 лет.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Photo ITAR-TASS