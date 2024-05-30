Ежегодно тяжелый недуг забирает жизни миллионов людей.
Заворотнюк, Фриске, Тернер и другие: известные женщины, которые умерли от рака
Рак - серьезная и коварная болезнь, которая не жалеет никого. Каждый год у миллионов людей диагностируют заболевание. Знаменитости не исключение. К сожалению, многие люди, которые заболели раком, уходят из жизни.
Сегодня, 30 мая, стало известно, что умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая боролась со злокачественной опухолью головного мозга четвертой стадии.
ТСН собрал подборку об известных женщинах, жизнь которых забрал рак.
Жанна Фриске
У певица была диагностирована глиобластома - неоперабельная опухоль головного мозга. О тяжелой болезни артистки стало известно в январе 2014 года. Недуг у исполнительницы развился после родов.
Долгое время Фриске лечилась. Она обращалась за помощью к врачам в США и Германии. С лета 2014 года певица стала чувствовать себя лучше и проходила курс реабилитации. В 2015 году Фриске снова вернулась к лечению, но уже в России. Состояние певицы стало ухудшаться. Последние три месяца жизни она провела в коме, а 15 июля 2015 года в возрасте 40 лет умерла.
Келли Престон
У жены актера Джона Траволты, американской актрисы Келли Престон был диагностирован рак молочной железы. Болезнь знаменитости держали в тайне и не сообщали о ней публике. Два года Престон лечилась в США в различных медицинских онкологических центрах. Однако 12 июля 2020 года актриса ушла из жизни в возрасте 57 лет.
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса умерла сегодня, 30 мая, в возрасте 53 лет. У артистки была такая же болезнь, как и у Жанны Фриске. В 2019 году у Заворотнюк диагностировали злокачественную опухоль головного мозга четвертой стадии. Болезнь актрисы официально подтвердили только в 2020 году. В течение пяти лет Анастасия Заворотнюк лечилась, но болезнь оказалась сильнее.
Кэт Дженис
У американской певицы, автора хита Dance You Outta My Head в 2022 году диагностировали саркому. Артистка перенесла операцию и приступила к курсу химиотерапии. В феврале этого года Дженис умерла. Певица ушла из жизни в возрасте 31 года.
Любовь Полищук
У актрисы в 2005 году диагностировали онкологическое заболевание - саркому позвоночника. В России Полищук делали операцию. Тогда ей удалили часть позвоночника. Впоследствии она лечилась в израильской клинике, но это не принесло результатов. В 2006 году Любовь Полищук, несмотря на тяжелую болезнь, вернулась на съемочную площадку и сыграла свою последнюю роль в сериале «Моя прекрасная няня». Последние месяцы жизни актриса употребляла сильные обезболивающие препараты. От пребывания в больнице Полищук отказалась и провела время с родными. Умерла актриса 28 ноября 2006 года. Ее не стало в возрасте 57 лет.
Тина Тернер
Американская певица умерла в возрасте 83 лет от осложнений, которые вызвало онкологическое заболевание. В 2016 году в артистки диагностировали рак кишечника. Она лечилась гомеопатическими средствами, которые привели к повреждению почек и почечной недостаточности. В апреле 2017 года Тине Тернер пересадила почку. Хотя операция прошла успешно, ее организм не принимал новый орган, из-за чего она страдала от многих болезней. Тина Тернер ушла из жизни 23 мая 2023 года.