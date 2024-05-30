ВИДЕО Эстонская предпринимательница Тийу Ярвисте: в Дубае восхищаюсь высокой модой, а в Эстонии предпочитаю комиссионные магазины

Ярвисте посетила модное мероприятие Веэнре в белом платье с красивыми узорами от Loro Piana, к которому добавила ярко-синюю сумку от Chanel и сережки цвета грозового неба, найденные в магазине секонд-хенда. «У меня все как всегда: секонд-хенд и высокая мода вместе», - говорит Ярвисте.

Тийу была очарована новой коллекцией Танеля Веэнре. Весь вечер вызвал у бизнесвумен множество эмоций и еще раз подтвердил, что эстонские дизайнеры находятся на очень высоком уровне.

«У Танеля особенно приятно было видеть, как шелк и техника вышивки были объединены в одном изделии. Одновременно можно было наблюдать узоры орхидей и каллиграфию. Было замечательно увидеть вышивку в различных воплощениях, ведь в последнее время ее редко используют», - делится впечатлениями Ярвисте.

Коллекция Танеля Веэнре Les Fleurs du mal Фото: Madis Veltman / Postimees

Тийу признается, что у нее возникло желание примерить на себя некоторые вещи из коллекции Танеля.

«Я бы определенно носила их сама, ведь это шелк. Его всегда приятно носить. Кроме того, все эти кафтаны и, конечно, цвета. Возможно, я бы исключила для себя более темные вещи»,- говорит Тийу.

«Я настолько хорошо разбираюсь в моде, что уже редко нахожу что-то действительно выдающееся. Однако недавно в эстонском магазине Humana я нашла пиджак от Ferro. Этого бренда больше не существует, но я нашла их оранжевый пиджак и сразу ощутила этот французский шарм», - говорит она.

Сегодня Тийу Ярвисте обустроила свою жизнь в Дубае. Будучи большой поклонницей секонд-хенда, она признает, что в Дубае таких магазинов практически нет.

«В Дубае очень большое внимание уделяется высокой моде, поэтому там приятно посещать бутики, трогать и наблюдать за мировыми шедеврами моды. В то время как в Эстонии мне очень нравится ходить по секонд-хендам», - признает Ярвисте.