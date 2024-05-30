Мужчина покупал интимные фото у модели с OnlyFans и был ошеломлен, кем она оказалась

Как выяснилось позже, девушка, у которой мужчина покупал интимные фото, оказалась его дочерью.

Норвежская сексолог Тоне Халдорсен с разрешения участников дела раскрыла некоторые подробности. По ее словам, правда вышла наружу, когда мужчина отдыхал с друзьями на выходных и стал делиться с ними своими предпочтениями в порно. Один из друзей мужчины признался, что был клиентом той же модели на OnlyFans и даже назвал ее адрес.

После этого отец начал собственное расследование и был шокирован его результатами: он узнал, что покупал порнографические фото у своей дочери.

«Этот мужчина пришел ко мне очень расстроенным и даже задумывался о самоубийстве, потому что не мог больше смотреть на свою дочь. Ему было физически плохо», - рассказала сексолог.

По ее совету мужчина поговорил с дочерью, чтобы уладить ситуацию.

«Это, конечно, особенно шокирующий пример, но все терапевты знают о подобных случаях. Кто-то анонимно встречается с тетками или дядьками, кто-то с дедушками. Все должны осознать риски, прежде чем анонимно регистрироваться на подобных ресурсах», - отметила Халдорсен.

Она сообщила, что в истории отца и дочери они смогли проработать свой шок с помощью терапии. Теперь у них снова нормальные отношения.