ФОТО Поклонники в восторге: Киану Ривза застали на романтическом свидании с возлюбленной Александрой Грант

Накануне папарацци застали Киану и Александру на романтическом свидании. Влюбленных удалось заснять, когда те покидали роскошный ресторан в Санта-Монике. 59-летний Ривз, очень помолодевший благодаря новой стрижке, выбрал для ужина с избранницей темно-синий костюм и черную рубашку, а дополнил образ элегантным серым шарфом. Грант надела на рандеву блестящее черное мини-платье.

Поклонники пришли в полный восторг при виде Киану и Александры. По их мнению, рядом с Грант актер выглядит счастливее, чем когда-либо прежде, и видеть его таким особенно приятно. «Прекрасная пара», «Я так завидую ей, но рада, что он выглядит счастливым», «Между этими двумя точно любовь», - высказались читатели Daily Mail.