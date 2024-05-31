ГОРОСКОП НА 31 МАЯ У Раков первая половина дня удачная, а у Скорпионов день пройдет не слишком плодотворно

Козерог

Беспокойный, но очень интересный день. В первой его половине вероятны незапланированные поездки, неожиданные встречи. Вы познакомитесь с людьми, совсем не похожими на ваших друзей, и узнаете от них много нового. Позже у вас будет возможность отдохнуть и восстановить силы. Лучше не отправляться в далекие поездки в одиночестве. Путешествие может оказаться утомительнее, чем вы ожидали. А вот дома можно отлично провести время. Если в гости зайдут старые знакомые, ваше настроение немедленно улучшится.

Водолей

День начинается удачно. Его первая половина подходит и для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, и для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро учитесь тому, что может пригодиться. Если понадобятся союзники и помощники, вы найдете их без труда. Но ответственность за самые важные дела и серьезные решения ложится на вас. Позже могут возникнуть какие-то трудности – незначительные, но сбивающие с толку. Стоит быть осторожнее с деньгами. Незапланированные покупки едва ли будут удачными, расходы могут оказаться напрасными.

Рыбы

Старайтесь не тревожиться по пустякам в начале дня. Это не самое простое время. Вы поймете, как лучше действовать, если сохраните душевное равновесие, не будете переживать и волноваться из-за мелочей. Некоторым Рыбам не помешало бы немного здорового эгоизма. Вторая половина дня будет посвящена интересным и полезным делам. Вы возьметесь за них с энтузиазмом и быстро добьетесь успеха. Некоторые представители знака не успеют сделать все, что запланировали, но вряд ли станут всерьез переживать, ведь завершить дела можно позже, и никаких проблем из-за этого не возникнет.