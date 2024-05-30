Потап высмеял смерть Анастасии Заворотнюк: «Весело было выставлять украинок тупыми?»

На своей странице в Instagram он опубликовал «историю», в которой обратился уже к покойной актрисе.

Фото: Скриншот Instagram/realpotap

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», - написал Потап и добавил фото Заворотнюк из сериала, в котором она регулярно высмеивала Мариуполь.

Смерть Анастасии Заворотнюк - что известно

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая. Она не смогла побороть онкологию, от которой страдала последние несколько лет.

Известно, что звезде делали операции, а также она проходила курс химиотерапии. Однако ничего не помогло актрисе выздороветь.

Несколько лет Заворотнюк не появлялась на публике, так как комплексовала из-за своего внешнего вида. Умерла она в своем трехэтажном доме, который успела переписать на своих детей.

При жизни артистка была внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.