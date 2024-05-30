Сегодня, 30 мая, в Таллинне выступает легендарная группа «Машина времени». Приехал в Таллинн и бессменный лидер коллектива Андрей Макаревич.
Андрей Макаревич и «Машина Времени» выступают на сцене концертного зала Alexela. Яркий красивый концерт посвящен 55-летию легендарной группы.
В праздничную программу вошли все хиты с 1970-х по 2020-е, также музыканты удивляют публику новинками. Легендарная группа исполняет свои хиты под видео-шоу на экранах, а публика, конечно же, знает большинство из них наизусть.
Может показаться удивительным, но на концерт пришли люди абсолютно разных возрастов. Возможно, старшее поколение таким образом показывает пример младшим, а возможно, дети и молодежь уже и сами любят творчество легендарной группы.
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