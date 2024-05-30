«Сколько стоит твоя душа, Ваня?» Урганта и Познера в Амстердаме встретили протестом

Познер также заявлял: «Мне стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что я делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут». Многие восприняли эти слова как сказанные в адрес представителей российской пропаганды.

В свою очередь, в марте 2023 года на заседании рабочей группы по «Списку Путина» на 4-й антивоенной конференции «Форума свободной России» обсуждали включение в список Владимира Познера, Ксении Собчак и Алексея Венедиктова. По итогам обсуждения включена была Собчак. Познер стал фигурантом обсуждения, потому что «явно имел в виду не Симоньян и Соловьева. И так красноречиво молчал целый год о путинской агрессии в Украине, что его молчание нельзя было не услышать», - говорилось на странице форума.

Издание «Радио Свобода» сообщало, что в том же марте 2023 года Познер принял участие в стриме, посвященном войне в Украине. В описании стрима было сказано, что «война в Украине началась в 2014 году, когда Соединенные Штаты организовали переворот в Украине, чтобы свергнуть режим, при котором Украина была нейтральной страной, и заменить его на антироссийский и проамериканский режим, который немедленно начал войну против Донбасса».

Познер выступал как приглашенный гость, читая лекцию о причинах, которые, согласно его мнению, привели к войне в Украине. Он признал ответственность Путина за вторжение, но сказал, что не считает его «сумасшедшим», попытавшись объяснить логику действий российского диктатора. Начал свою лекцию Познер с распада Советского Союза и расширения НАТО на восток.

Как писало «Радио Свобода», в своем выступлении телеведущий с оговорками по многим пунктам или поддерживает тезисы Кремля, или относится к ним с пониманием. При этом Познер не говорил, что поддерживает войну, он лишь призывает «анализировать факты» и понять логику Кремля.

Познер также подчеркивал, что в России «людей сажают в тюрьмы за то, что они выражают свое мнение». По его словам, большинство из его круга общения выступают против войны, однако 80 процентов населения страны поддерживают Путина.