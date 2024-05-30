ВИДЕО Эстонскому зрителю представят скандальный фильм «Мастер и Маргарита» на местном телеканале

Эстонская аудитория сможет посмотреть этот фильм с эстонскими субтитрами в воскресенье в 21:00.

Эта экранизация, снятая режиссером Михаилом Локшиным, уже вызвала неоднозначные мнения российских пропагандистов за свое возможное толкование как критики власти и антивоенные посылы.

Фильм «Мастер и Маргарита». Фото: Пресс-служба

Для Михаила Локшина это всего лишь второй полнометражный фильм в карьере. Работу над сценарием «Мастера и Маргариты» начали в 2020 году, а съемки завершились в 2021 году. Его первый фильм «Серебряные коньки» также был показан в кинотеатрах Эстонии в 2020 году.

Фильм «Мастер и Маргарита» занял вершины российского кинорейтинга после премьеры. В главных ролях снялись Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, которые не только играют вместе, но и являются парой в реальной жизни. Их персонажи, Мастер и Маргарита, борются с цензурой, что вызывает отголоски в современных реалиях.

В роли Воланда выступил немецкий актер Август Диль, известный по фильмам «Бесславные ублюдки» и «Молодой Карл Маркс». Также в фильме снялись Юрий Колокольников и Марат Башаров, а Полина Ауг, дочь Юлии Ауг, исполнила роль Хеллы.

Этот фильм не является дословной адаптацией книги. Сценарист Роман Кантор добавил в сюжет новые линии, в том числе о книге Мастера, запрещенной в Советском Союзе. Картина начинается с репетиции пьесы Понтия Пилата и раскрывает борьбу Мастера с цензурой.

Не пропустите шанс увидеть «Мастера и Маргариту» на телеканале «Кино 7» с эстонскими субтитрами и оценить эту провокационную и многогранную работу современного киноискусства.