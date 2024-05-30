Жутко похудела и не могла двигаться: стали известны подробности последних дней жизни Анастасии Заворотнюк

При жизни артистка была внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» скончалась накануне в возрасте 53 лет. Выяснилось, что в последнее время актриса жаловалась на сильные головные боли и слабость, очень похудела и практически не могла двигаться. Все это время с ней находился муж, фигурист Петр Чернышев.

Перед смертью Заворотнюк жила в своем доме, расположенном в закрытом поселке Крекшино. Время от времени ее возили в одну из московских больниц на процедуры.

В конце 2023 года Анастасия Заворотнюк прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, но болезнь - глиобластома (опухоль головного мозга) - не отступила.

Две недели назад произошло резкое ухудшение состояния здоровья звезды. Прощание с Анастасией Заворотнюк может пройти в Московском театре имени Олега Табакова. Как пишет Baza, близкие актрисы собираются провести прощание в театре, где Заворотнюк играла до болезни с 1993 года.

По информации российских СМИ, вероятнее всего, актрису похоронят на Анкудиновском кладбище в Новой Москве, где захоронены ее отец и родственники. Кладбище находится в паре километров от поселка Крекшино.