Тартуский пастор, победивший опухоль мозга, празднует второй день рождения и приглашает всех желающих к себе домой

Перевод: Арменуи Геройская

Прошлой осенью в передаче Südamesoov на канале Kanal 2 свою историю рассказал Пееп, который 17 лет назад основал общину Risttee и обвенчал сотни пар. Сейчас он один из самых любимых свадебных церемониймейстеров в Эстонии.

В прошлом году у него обнаружили опухоль мозга. «Больше всего я боялся того, что, если я стану зависим от чужой помощи на всю жизнь, то лучше бы умереть. Я не хотел бы быть обузой для кого-либо всю жизнь», - признался Пееп, вспоминая свои мысли перед операцией.

Прошлым летом в клинике Тартуского университета прошла сложная и тяжелая операция, которая, к счастью, оказалась успешной.

Второй день рождения коренной житель Иасте Пееп решил отметить, пригласив людей в благотворительное кафе, которое он откроет у себя дома в рамках Дней домашних кафе Иасте.

«Как хорошо было пройти через этот сложный период до и после операции не в одиночку, а вместе с семьей и друзьями. В этом году возникла идея создать домашнее кафе и пригласить тех друзей, которые были рядом в это время, чтобы вместе отпраздновать жизнь, дружбу и лето! И сделать это так весело, чтобы весь город мог принять участие», - рассказывает Пееп о рождении домашнего кафе Мянниметса.