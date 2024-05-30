2 июня - символичная дата для пастора Пееп-Айн Сааре, который обвенчал сотни эстонцев: в этот день в прошлом году ему сделали операцию по удалению опухоли мозга в клинике Тартуского университета. Теперь, год спустя, он решил на свой «второй день рождения» открыть у себя дома благотворительное кафе, где выступят известные эстонские звезды. «Давайте вместе отпразднуем жизнь, дружбу и лето! И сделаем это так весело, чтобы весь город мог присоединиться», - говорит Пееп.
Тартуский пастор, победивший опухоль мозга, празднует второй день рождения и приглашает всех желающих к себе домой
Перевод: Арменуи Геройская
Прошлой осенью в передаче Südamesoov на канале Kanal 2 свою историю рассказал Пееп, который 17 лет назад основал общину Risttee и обвенчал сотни пар. Сейчас он один из самых любимых свадебных церемониймейстеров в Эстонии.
В прошлом году у него обнаружили опухоль мозга. «Больше всего я боялся того, что, если я стану зависим от чужой помощи на всю жизнь, то лучше бы умереть. Я не хотел бы быть обузой для кого-либо всю жизнь», - признался Пееп, вспоминая свои мысли перед операцией.
Прошлым летом в клинике Тартуского университета прошла сложная и тяжелая операция, которая, к счастью, оказалась успешной.
Второй день рождения коренной житель Иасте Пееп решил отметить, пригласив людей в благотворительное кафе, которое он откроет у себя дома в рамках Дней домашних кафе Иасте.
«Как хорошо было пройти через этот сложный период до и после операции не в одиночку, а вместе с семьей и друзьями. В этом году возникла идея создать домашнее кафе и пригласить тех друзей, которые были рядом в это время, чтобы вместе отпраздновать жизнь, дружбу и лето! И сделать это так весело, чтобы весь город мог принять участие», - рассказывает Пееп о рождении домашнего кафе Мянниметса.
Кафе также преследует благотворительную цель, и выручка будет передана детскому фонду клиники Тартуского университета. «Мы хотим с помощью еды, напитков и концерта поддержать тех, кто проходит через тяжелые периоды болезни и нуждается в нашей поддержке», - говорит Пееп.
Пастор и свадебный церемониймейстер, который ежедневно работает в сфере недвижимости, с помощью друзей и близких подготовил программу, достойную фестиваля.
«Мы предлагаем американские блюда в эстонском и креативном исполнении. Можно будет купить авторские бургеры, хот-доги, куриные крылышки, блины и многое другое. Кроме того, конечно, летние напитки и винный бар Murimäe с лучшими винами» - рассказывает Пееп и добавляет, что на месте будет также фотозона и ведущий для детских праздников.
День завершится концертом. «С утра до вечера день будут сопровождать диджеи из Тарту и Таллинна. Домашний кафе-день в Мянниметса завершится живым концертом с участием любимых эстонских артистов. На сцену выйдут Даниэль Леви, Ален Везико и OLLIE».
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