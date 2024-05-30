ФОТО В Южной Эстонии выпал гигантский град

В посте в Facebook синоптик Кайро Кийтсак пишет, что ночью на среду была зарегистрирована гроза в Ляэне- и Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, над Чудским озером и на Сааремаа. Он также предупредил, что гроза может быть и в других местах.

И так оно и случилось. В нескольких местах в Эстонии действительно были грозы. Например, около половины пятого Кийтсак сообщил, что гроза прошла над Ласнамяэ с сильным дождем, ветром и градом. Он также опубликовал несколько фотографий в социальных сетях.

Под постами синоптика было много фотографий крупного града, и в одном из постов Кийтсак отметил, что в Ласнамяэ они были размером даже до двух сантиметров.

«Это было ужасно!» - описывают ситуацию в комментариях. «Ну, хотя бы можно принять ледяную ванну», - пошутил другой, добавив к посту фотографию маленького бассейна полного льда. «Теперь дождь с градом будет постоянным явлением?» - задал третий комментатор тревожный вопрос.

Кийтсак также делится фотографиями градин, выпавших в Вырумаа и Вильяндимаа.