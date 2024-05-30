Сегодня стало известно о смерти артистки Анастасии Заворотнюк, которая около пяти лет боролась раком головного мозга.
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Ночью мне позвонили и сказали, что мамы больше нет…»
О трагедии высказалась дочь 53-летней Анастасии - Анна, которая время от времени делилась информацией о том, как себя чувствует родительница.
«Ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь тем, что я твоя дочь. Всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», - поделилась Аня в личном блоге, опубликовав милое семейное фото, на котором молодая красивая актриса в окружении детей - Ани и Майкла.
При жизни артистка была внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. В ходе президентских выборов 2018 года Анастасия Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.