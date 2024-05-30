Дочь Анастасии Заворотнюк: «Ночью мне позвонили и сказали, что мамы больше нет…»

«Ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь тем, что я твоя дочь. Всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», - поделилась Аня в личном блоге, опубликовав милое семейное фото, на котором молодая красивая актриса в окружении детей - Ани и Майкла.