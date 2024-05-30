«Будьте внимательны!» Житель Эстонии столкнулся в Maxima с обманом

Перевод: Герман Аверьянов

«Хочу предупредить людей, которые ходят в Maxima на Нарвском шоссе», - написал житель Тарту Карлос в Facebook группе Märgatud: Tartus. «Не одалживайте карту Maxima Aitäh, если вас попросят. В этом магазине двое мужчин просят карту и используют ваши накопленные деньги Maxima. Это видно и на камерах. Я не первый и не последний», - пишет мужчина. «Будьте осторожны. Они не признались в содеянном, когда на следующий день мы спросили у них о накопленных деньгах. Возможно, их даже больше», - говорит Карлос.

Карлос рассказал Elu24, что упомянутым мужчинам около 30 лет и они живут в его районе, всего в нескольких домах от него. «Один из них неэстонец», - уточняет он. «Я сказал им, чтобы они вернули эти деньги, но в ответ они посоветовали мне обратиться в полицию и показали мне средний палец», - рассказывает Карлос. «Речь идет не о 3–5 евро, на моей карте было порядка 35 или 38 евро накопленных денег», - признается он. «Накопилась довольно большая сумма. Когда я пытался ее использовать в тот день, то из-за технического сбоя я не смог оплатить бонусами».

Maxima sooduskaart. Фото: Erakogu