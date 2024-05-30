Житель Тарту Карлос одолжил карту Aitäh двум другим клиентам на кассе самообслуживания в Maxima. Позже он обнаружил, что бонусные деньги с его карты исчезли. «Дело не в нескольких евро, у меня там было около 35 евро», - говорит он. «Предупреждение для всех: не одалживайте свои дисконтные карты!»
«Будьте внимательны!» Житель Эстонии столкнулся в Maxima с обманом
Перевод: Герман Аверьянов
«Хочу предупредить людей, которые ходят в Maxima на Нарвском шоссе», - написал житель Тарту Карлос в Facebook группе Märgatud: Tartus. «Не одалживайте карту Maxima Aitäh, если вас попросят. В этом магазине двое мужчин просят карту и используют ваши накопленные деньги Maxima. Это видно и на камерах. Я не первый и не последний», - пишет мужчина. «Будьте осторожны. Они не признались в содеянном, когда на следующий день мы спросили у них о накопленных деньгах. Возможно, их даже больше», - говорит Карлос.
Карлос рассказал Elu24, что упомянутым мужчинам около 30 лет и они живут в его районе, всего в нескольких домах от него. «Один из них неэстонец», - уточняет он. «Я сказал им, чтобы они вернули эти деньги, но в ответ они посоветовали мне обратиться в полицию и показали мне средний палец», - рассказывает Карлос. «Речь идет не о 3–5 евро, на моей карте было порядка 35 или 38 евро накопленных денег», - признается он. «Накопилась довольно большая сумма. Когда я пытался ее использовать в тот день, то из-за технического сбоя я не смог оплатить бонусами».
Карлос говорит, что подобное может случиться только на кассах самообслуживания. «Они спросили у меня, не могу ли я одолжить им свою карту. Они сразу стояли рядом с кассой самообслуживания. Я одолжил, не подумав, что они будут использовать деньги Maxima. Я верю, что я не первый и не последний. На следующий день, когда я открыл приложение, я обнаружил, что деньги исчезли». Мужчина говорит, что управляющий магазином также пообещал ему позвонить и сделать что-то в этой ситуации. Карлос думает, что теперь эти мужчины могут выбрать другую Maxima для поиска жертв. Карлос говорит, что у него есть фото преступников, но пока он ждет, прежде чем опубликовать это фото.
Представитель Maxima: владелец карты должен быть осторожным
Ингрид Пийрсалу, руководитель отдела по связям с общественностью Maxima в Эстонии, объясняет, что когда карта находится в активном использовании, на ней накапливаются деньги за покупки. Их можно использовать в магазинах Maxima для оплаты товаров. «Это деньги, как и любые другие. Однако одалживать карту не разрешено, и если кто-то это делает, то на свой страх и риск. Ведь очевидно, что мы не одалживаем банковские карты или кошельки другим людям, такой же принцип действует и для клиентских карт, на которых накапливаются бонусы», - говорит Пийрсалу.
«Если человек все же одолжил карту, и кассир это заметил, то он делает замечание. К счастью, такое не часто случается», - говорит Пийрсалу.
Представитель Maxima говорит, что определить, находится ли карта при оплате в руках ее владельца или чужака, сейчас невозможно. Поэтому владелец карты должен сам быть очень бдительным.
«Мы знаем о случае в магазине на Нарвском шоссе в Тарту. Сотрудников магазина проинформировали, и они следят, чтобы злоумышленники больше не совершили подобного», - говорит Пийрсалу.