Умерла Анастасия Заворотнюк

Ушла из жизни 53-летняя актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Она долгое время боролась с раком головного мозга.

Артистки не стало сегодня ночью. Больше пока ни о каких подробностях ее кончины не сообщается.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», - лишь отметили в окружении Заворотнюк.

До последней минуты рядом с актрисой был супруг Петр Чернышев. Фото: Shutterstock

Информация о том, что у Заворотнюк выявили серьезное заболевание, появилась еще в 2019 году. Родственники актрисы долго не комментировали ситуацию, однако позже признались, что она лечится от глиобластомы. С тех пор звезда ситкома «Моя прекрасная няня» больше не появлялась на публике. Время от времени о состоянии Анастасии Заворотнюк рассказывала ее дочь Анна.

«Когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов», - делилась Аня.