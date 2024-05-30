ФОТО Красотка, родившаяся мужчиной, показала свою фигуру в бикини после операций

40-летняя бразильско-британская телеведущая и звезда OnlyFans Джессика Алвес, которая при рождении была Родриго, прославилась тем, что перенесла огромное количество пластических операций. Теперь она с удовольствием демонстрирует свое тело после трансперехода и полного перевоплощения в представительницу прекрасного пола. Недавно звезда порадовала 7 миллионов своих подписчиков в Instagram снимками в купальнике и нижнем белье.

В одном из недавних постов она опубликовала снимки в микро бикини золотого цвета. Купальный костюм автор дополнила золотыми браслетами и перстнем.

В другой публикации Алвес позирует на кровати в гостиничном номере в очень откровенном боди телесного цвета. Любой желающий может со всех сторон рассмотреть бразильские ягодицы знаменитости и огромную грудь. Все это – заслуга пластических хирургов, любовь к которым Джессика не скрывает.

Британка стала популярной в США после того, как ей предложили собственное ток-шоу на NBC в стиле «Свободные женщины». Теперь она часто публикует у себя на странице видео из студии, а также продолжает хвастаться слишком пышными формами.