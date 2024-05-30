«КАК МНЕ ЖИТЬ?» 10-летний украинский сирота рассказывает о жестоком убийстве своей семьи

Сначала Мыкола подумал, что это сон. Он услышал свист, а потом раздался взрыв. Но когда десятилетний сын Ларисы и Мыколы Глушко пополз в темноте к комнате родителей, он понял, что мать лежит перед под упавшей с потолка бетонной плитой.