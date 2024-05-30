«Мама стонала и шевелила ногами», - рассказывает 10-летний ребенок. Журналисты CNN Ник Патон Уолш, Мик Кревер, Коста Гак и Брайс Лейн отправились в охваченную войной Украину, чтобы узнать, как украинцы справляются с потерей близких и боевыми ранами.
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«КАК МНЕ ЖИТЬ?» ⟩ 10-летний украинский сирота рассказывает о жестоком убийстве своей семьи
Сначала Мыкола подумал, что это сон. Он услышал свист, а потом раздался взрыв. Но когда десятилетний сын Ларисы и Мыколы Глушко пополз в темноте к комнате родителей, он понял, что мать лежит перед под упавшей с потолка бетонной плитой.