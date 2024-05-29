«У нас настоящая любовь!» 19-летняя невеста Леонардо ДиКаприо дала первое интервью

49-летний Леонардо ДиКаприо, известный своими ролями в таких культовых фильмах, как «Титаник» и «Начало», снова оказался на первой полосе порталов и газет. На этот раз из-за своей личной жизни. Новая 19-летняя невеста ДиКаприо открыто поделилась различными деталями о их отношениях.

«Он пообещал сделать меня счастливой навсегда, и я верю ему, потому что у нас настоящая любовь», - сказала она в недавнем интервью. Молодая женщина, чья личность пока остается в секрете, рассказала, что ДиКаприо купил ей яхту, символизирующую его преданность и нежность.

Недавно ДиКаприо расстался со своей предыдущей подругой, которая только что отметила свой 25-й день рождения, сообщает Entertainment Mind. Закономерность, связанная с возрастом, вызвала множество обсуждений и шуток в интернете. Причина заключается в том, что ДиКаприо встречается с очень молодыми женщинами и завершает отношения, когда им исполняется 25 лет.

Фотографии новой пары можно посмотреть здесь.