ГОРОСКОП НА 30 МАЯ У Тельцов будет отличный день, Весов ждут неприятности

Кроме того, этот день порадует незапланированными встречами. Не исключено, что вы случайно столкнетесь именно с тем человеком, по которому очень скучали. Стоит быть осторожнее в финансовых делах. Тут многим свойственно легкомыслие, что может привести к напрасным тратам, необдуманным покупкам, неудачным сделкам. Не спешите с решениями.

Овен

Перемены к лучшему вероятны в деловых и личных отношениях. Вы отлично ладите с людьми, многих понимаете с полуслова. Будет шанс заручиться поддержкой влиятельных особ, найти союзников, которые возьмут на себя значительную часть ваших забот. На привычных делах не всегда удается сосредоточиться, часто они нагоняют скуку, хочется отвлечься. Но вы со всем справитесь, если настроитесь на серьезный лад. Вечер – отличное время для общения с близкими, импровизированных домашних праздников. Вы найдете способ приободрить тех, кто пал духом.

Телец

Отличный день. Решить многие задачи удается быстрее, чем вы ожидали, остается время для интересных дел, встреч со старыми друзьями. Очень многие вопросы, касающиеся работы или бизнеса, можно обсудить в неформальной обстановке. Вам быстро удается найти верный тон, убедить собеседников в своей правоте. Не исключены необычные знакомства. Вы многим нравитесь, производите благоприятное впечатление даже на тех, кто привык замечать только чужие недостатки. Не исключено начало романтических историй. Кто-то может влюбиться с первого взгляда.

Близнецы