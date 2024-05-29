Стали известны новые детали о состоянии Кейт Миддлтон

Инсайдер раскрыл новые детали относительно состояния Кейт Миддлтон. Об этом пишет Focus.

Принцесса Уэльская чувствует себя гораздо лучше, получая лечение. По словам источников, все худшее уже позади.

«Большим облегчением стало то, что она хорошо переносит лечение и на самом деле чувствует себя намного лучше», - отмечает инсайдер.

Самой большой поддержкой Кэтрин Миддлтон стали ее родные люди - муж Уильям, родители, Кэрол и Майкл, сестра Пиппа и брат Джеймс.

«Конечно, это очень непростой и тревожный период. Все сплотились вокруг нее - Уильям, ее родители, ее сестра и брат», - добавил источник.

Будущая королева Великобритании 22 марта 2024 года публично призналась, что находится на ранних стадиях профилактической химиотерапии, которая началась в конце февраля, и сказала, что ей понадобилось время, чтобы объяснить свое состояние трем детям - принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

«Это были невероятно трудные месяцы для всей нашей семьи, но у меня была фантастическая медицинская команда, которая очень заботилась обо мне, за что я очень благодарна», - сказала принцесса, которая перенесла операцию на брюшной полости в январе этого же года.