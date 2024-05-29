После того, как в минувшие выходные стало известно о распавшемся браке Танеля и Лорен Падар, в социальных сетях воцарилась тишина с обеих сторон. Так было до 29 мая, пока сама Лорен не нарушила молчание.
Жена Танеля Падара нарушила молчание в социальных сетях
В субботу портал Elu24 опубликовал статью о том, что фотографии, выложенные Танелем Падаром в Instagram, раскрывают пикантные подробности его семейной жизни. После этого жена Падара также публично призналась, что ее отношения с Танелем разладились, и что они живут раздельно уже с января. Так слухи о том, что их, казалось бы, идеальные отношения разладились, нашли подтверждение.
Через день, 29 мая, Лорен нарушила свое молчание в социальных сетях. Хотя она сообщила, что планирует взять длительный перерыв в социальных сетях, она решила привлечь внимание к двум важным вопросам в свете шума в СМИ.
Так, Лорен поделилась в своей истории Instagram с десятками тысяч поклонников постом об «Утином ралли», которое состоится 7 июня. В мероприятии, организованном Эстонской ассоциацией родителей детей, больных раком, примут участие 20 000 желтых резиновых уточек.
Кроме того, Лорен поделилась информацией о бесплатном семинаре, который состоится завтра, 30 мая. Семинар будет посвящен правильному обращению с деньгами и, в частности, тому, как инвестировать в будущее своих детей.
Во вторник, 28 мая, полиция подтвердила, что в феврале посетила дом Падаров, чтобы уладить семейный конфликт.