«В Maxima больше ни ногой»: родитель возмущен поведением сотрудника магазина

Пийрсалу добавляет, что бывают ситуации, когда хочется вмешаться, запретить продажу по этическим соображениям. «Но если для этого нет законных оснований, мы не можем этого сделать», - подытожила она.

Руководитель отдела наркотиков и зависимостей Институт развития здоровья (TAI) Аннели Саммель говорит, если родитель купил алкоголь для собственного употребления, а ребенок лишь просканировал продукцию на кассе - это не противозаконно.

«Однако такой поступок можно считать неэтичным, и, как видите, он привлек внимание. На данный момент неясно, сколько лет было ребенку, который сканировал продукты на кассе самообслуживания, но я думаю, что продавец был прав, вмешавшись, поскольку он должен следить за тем, чтобы алкоголь не передавался несовершеннолетним детям. Указать на это - вполне нормально», - объясняет Саммель.

К сожалению, по ее словам, не все родители осознают или понимают, как их пример повлияет на отношение их детей к алкоголю в будущем. «Вообще, сама причина, по которой алкогольная продукция размещается за перегородкой в магазинах, заключается в том, чтобы дать людям (в том числе родителям и детям) понять, что это не обычные продукты питания, и минимизировать контакт с алкоголем в общественных местах детей и подростков, которым не разрешено его употреблять», - говорит она.