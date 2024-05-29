В группе «Книга Жалоб Эстония» появилась публикация, в которой житель Эстонии рассказал о странной ситуации, которая произошла с ним и его ребенком в магазине Maxima и задается вопросом: есть ли закон, что ребенок имеет право с родителем пробивать только продукты, но не алкоголь?
«В Maxima больше ни ногой»: родитель возмущен поведением сотрудника магазина
Мужчина рассказал, что редко посещает магазины Maxima, но в тот раз почему-то решил с сыном зайти именно туда. «Сын любит сам пробивать товар. Было много продуктов и алкоголь. Прибегает к кассе работник и начинает орать, спрашивая, кто сейчас из нас пробил алкоголь», - рассказывает он.
Он ответил, что алкоголь пробил сын: «Сразу пошли угрозы, сотрудник сказал, что я не имею права давать ребенку в руки алкоголь и его пробивать, и если охрана увидит это по камере, приедет полиция. Я был в шоке. В Maxima больше ни ногой».
Он задается вопросом, есть ли такой закон, что ребенок имеет право с родителем пробивать только продукты, но не алкоголь?
Руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Eesti Ингрид Пийрсалу говорит, что при продаже алкоголя их сеть магазинов руководствуется Законом об алкоголе.
«Запрещено продавать алкоголь несовершеннолетним. Если родитель просит несовершеннолетнего отсканировать алкогольную продукцию на кассе, мы можем только спросить, кто употребляет продукцию. Если родитель скажет, что это он употребляет, мы не сможем отказать в продаже», - говорит Пийрсалу.
Мы также решили узнать, если, например, родитель, стоящий в кассе с ребенком, будет оплачивать алкоголь банковской картой ребенка. «Это же касается платежных карт. Мы проверяем возраст ребенка в точке продажи алкоголя по удостоверению личности, а не по платежной карте. Если ребенок и родитель договорились, что покупка будет оплачена картой ребенка, это их соглашение», - объясняет она.
Пийрсалу добавляет, что бывают ситуации, когда хочется вмешаться, запретить продажу по этическим соображениям. «Но если для этого нет законных оснований, мы не можем этого сделать», - подытожила она.
Руководитель отдела наркотиков и зависимостей Институт развития здоровья (TAI) Аннели Саммель говорит, если родитель купил алкоголь для собственного употребления, а ребенок лишь просканировал продукцию на кассе - это не противозаконно.
«Однако такой поступок можно считать неэтичным, и, как видите, он привлек внимание. На данный момент неясно, сколько лет было ребенку, который сканировал продукты на кассе самообслуживания, но я думаю, что продавец был прав, вмешавшись, поскольку он должен следить за тем, чтобы алкоголь не передавался несовершеннолетним детям. Указать на это - вполне нормально», - объясняет Саммель.
К сожалению, по ее словам, не все родители осознают или понимают, как их пример повлияет на отношение их детей к алкоголю в будущем. «Вообще, сама причина, по которой алкогольная продукция размещается за перегородкой в магазинах, заключается в том, чтобы дать людям (в том числе родителям и детям) понять, что это не обычные продукты питания, и минимизировать контакт с алкоголем в общественных местах детей и подростков, которым не разрешено его употреблять», - говорит она.
Мы также поинтересовались у полиции, выехал бы на такой вызов патруль. Екатерина Луценко, участковый полицейский Ида-Харьюского отделения полиции, говорит, что в Эстонии запрещено продавать алкоголь и табачные изделия лицам младше 18 лет. Также следует помнить, что несовершеннолетним запрещено иметь при себе алкоголь и табачные изделия даже в закрытом виде.
«Похвально, что сотрудники магазина проявляют бдительность и следят за соблюдением этих требований. Однако, в данном случае рядом с несовершеннолетним присутствовал родитель, взрослый человек, который в конкретной ситуации несет ответственность за своего ребенка. Вмешательство полиции было бы неоправданным», - считает Луценко.
В Статье 47 Закона об алкоголе для обеспечения выполнения касающегося несовершеннолетних запрета устанавливаются следующие меры:
1) Несовершеннолетним запрещено иметь во владении или распоряжении алкогольные напитки.
2) Предложение, отчуждение или передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещены.
3) Для соблюдения этого запрета лицо, отчуждающее или передающее алкогольный напиток, может потребовать у принимающего предъявить документ, удостоверяющий личность, и отказать в передаче алкогольного напитка в случае, если такой документ не был предъявлен.
4) Алкогольный напиток нельзя сознательно отчуждать или передавать лицу, которое принимает алкогольный напиток с целью его предложения или передачи несовершеннолетнему.
5) Несовершеннолетних нельзя привлекать к работам, которые связаны с обращением с алкоголем, за исключением складирования или направления в торговых целях, если обеспечено, что несовершеннолетний в ходе работы соприкасается только с неоткрытой алкогольной тарой.
6) Если алкогольный напиток перешел к несовершеннолетнему в составе завещанного имущества, законный представитель несовершеннолетнего обеспечивает, чтобы алкогольный напиток не оказался в непосредственном распоряжении несовершеннолетнего.