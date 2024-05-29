«Вечная молодость»: 74-летняя Вера Вонг продемонстрировала великолепную фигуру в белом купальнике

Вонг поделилась в социальных сетях серией снимков в белом купальнике у бассейна. Даже в момент принятия солнечных ванн модельер выглядит безупречно - внимание к ее лицу приковывают аксессуары: темные очки, массивные серьги. Конечно, законодательница моды не забыла о маникюре и педикюре, которые добавили образу перчинку.

«Счастливого лета!» - подписала фотографии Вера.

Ну а поклонникам не осталось ничего, кроме как оставить множество хвалебных комментариев под публикацией. «Вечная молодость! Должно быть, у вас синдром Бенджамина Баттона»; «С каждым годом ты только молодеешь, потрясно!»; «Как это возможно - выглядеть в 74, как ты?! Я, наверное, отложу кусок пиццы…»; «Какой потрясающий маникюр»; «Такой должна быть вечеринка у бассейна»; «Вера - пример для подражания»; «Правильно, наслаждайся жизнью»; «Прекрасна», - восхитились они.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид дизайнера: «Мумифицируется потихоньку»; «Мне кажется, тут уже какое-то ментальное нездоровье»; «Живые мертвецы. Часть 5»; «Жесткое неприятие своего возраста. Жаль», - пишет люди.

Вонг игнорирует хейтеров, но охотно отвечает на приятные комментарии. Так, ее часто спрашивают о питании. Вера уверяет, что не сидит на диетах - она может заказывать фаст-фуд в течение двух недель, а потом выбирать что-то другое. Кроме того, брюнетка обожает пончики, больше всего ей нравится эта выпечка со сливочной начинкой и сахарной глазурью.

И все же у модельера есть секрет вечной молодости. Она постоянно работает, соблюдает режим сна, избегает солнца и загара (исключение делает только для фото) и, как ни странно, пьет коктейли с водкой.