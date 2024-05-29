ФОТО «Мой король»: Сальма Хайек трогательно обратилась к мужу-миллиардеру

«Благослови Господь день, когда ты родился, моя любовь. Спасибо за бесконечную любовь и смех, которые ты даришь мне каждый день. С днем рождения, мой король», - написала Сальма.

Знаменитость показала фото и видео, на которых позирует с именинником во время Каннского кинофестиваля-2024. В частности, на благотворительном ивенте Хайек примерила нежно-лавандовое платье со шлейфом, а на красной дорожке позировала в приталенном платье Yves Saint Laurent.

К поздравлениям в комментариях присоединились Дэвид Бекхэм, Пэрис Хилтон и другие подписчики Сальмы Хайек в соцсети.

Отметим, что звезда фильма «Фрида» и ее возлюбленный-миллиардер поженились в 2009 году. Свадебная церемония состоялась в оперном театре Ла Фениче в Венеции, одном из старейших в Европе. На событии присутствовали дети жениха от первого брака с Доротеей Лепер — Матильда и Франсуа. Также у предпринимателя есть сын Огюстен от супермодели Линды Евангелисты.

Уже в союзе с Сальмой родилась дочь Валентина.