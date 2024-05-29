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Завистники станут кусать локти: Глоба назвал знак Зодиака, на которого обрушится счастье с 29 мая

Limon.ee
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Фото: Krakenimages.com/Shutterstock

Павел Глоба, известный астролог, предсказывает, что с 29 мая 2024 года наступит настоящая эра Тельцов. По его мнению, этот знак Зодиака будет особенно счастлив.

Тельцы, представители земного знака, станут любимцами Фортуны. Они будут окружены удачей во всех сферах жизни. В первую очередь, Тельцам улыбнется денежная удача: они могут рассчитывать на большие премии, выигрыши в лотереях, неожиданные повышения по службе и возврат забытых долгов.

Павел Глоба советует Тельцам с благодарностью принимать дары вселенной и разумно распоряжаться полученными деньгами, чтобы удача оставалась с ними надолго.

Кроме того, представителей этого знака ждет успех в любви. Одинокие Тельцы могут встретить свою вторую половинку.

Тельцы, фиксированный знак земной стихии, созидатели и гурманы. Они ценят жизнь и ее блага, обладают упорством и практичностью. Тельцы умеют и любят работать, создавая комфортные условия для себя. Они способны долго ждать и терпеливо приспосабливаться к изменениям. Их терпение поразительно, хотя им может быть трудно учиться чему-то новому и адаптироваться к незнакомым обстоятельствам.

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