Завистники станут кусать локти: Глоба назвал знак Зодиака, на которого обрушится счастье с 29 мая

Павел Глоба, известный астролог, предсказывает, что с 29 мая 2024 года наступит настоящая эра Тельцов. По его мнению, этот знак Зодиака будет особенно счастлив.
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Тельцы, представители земного знака, станут любимцами Фортуны. Они будут окружены удачей во всех сферах жизни. В первую очередь, Тельцам улыбнется денежная удача: они могут рассчитывать на большие премии, выигрыши в лотереях, неожиданные повышения по службе и возврат забытых долгов.
Павел Глоба советует Тельцам с благодарностью принимать дары вселенной и разумно распоряжаться полученными деньгами, чтобы удача оставалась с ними надолго.
Кроме того, представителей этого знака ждет успех в любви. Одинокие Тельцы могут встретить свою вторую половинку.
Тельцы, фиксированный знак земной стихии, созидатели и гурманы. Они ценят жизнь и ее блага, обладают упорством и практичностью. Тельцы умеют и любят работать, создавая комфортные условия для себя. Они способны долго ждать и терпеливо приспосабливаться к изменениям. Их терпение поразительно, хотя им может быть трудно учиться чему-то новому и адаптироваться к незнакомым обстоятельствам.