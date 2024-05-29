Завистники станут кусать локти: Глоба назвал знак Зодиака, на которого обрушится счастье с 29 мая

Тельцы, представители земного знака, станут любимцами Фортуны. Они будут окружены удачей во всех сферах жизни. В первую очередь, Тельцам улыбнется денежная удача: они могут рассчитывать на большие премии, выигрыши в лотереях, неожиданные повышения по службе и возврат забытых долгов.

Павел Глоба советует Тельцам с благодарностью принимать дары вселенной и разумно распоряжаться полученными деньгами, чтобы удача оставалась с ними надолго.

Кроме того, представителей этого знака ждет успех в любви. Одинокие Тельцы могут встретить свою вторую половинку.

Тельцы, фиксированный знак земной стихии, созидатели и гурманы. Они ценят жизнь и ее блага, обладают упорством и практичностью. Тельцы умеют и любят работать, создавая комфортные условия для себя. Они способны долго ждать и терпеливо приспосабливаться к изменениям. Их терпение поразительно, хотя им может быть трудно учиться чему-то новому и адаптироваться к незнакомым обстоятельствам.