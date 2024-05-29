ВИДЕО Запустил струю в лицо: мужчина на свадьбе облил невесту шампанским

Пользователи сети раскритиковали жениха, который на свадьбе намеренно обрызгал свою возлюбленную шампанским. Соответствующее видео сначала появилось в TikTok, а затем завирусилось и в других социальных сетях.

В кадре музыкант и автолюбитель Коул Хеннеси во время торжественной церемонии откупоривает бутылку игристого напитка, начинает ее изо всех сил трясти, а затем направляет струю в лицо своей невесте.

«Она знает, за кого вышла замуж»;

«Вы не сможете убедить меня, что человек, который делает подобные вещи, имеет какое-то уважение или любовь к девушке»;

«Если бы мой муж решил устроить мне душ с шампанским в день свадьбы, то уже был бы в том озере»;

«Вы слишком переживаете об отношениях незнакомых людей, а потом выносите это все в социальных сетях».

Позже Хеннесси высмеял негативную реакцию интернет-сообщества на его поступок и опубликовал сториз в Instagram: «Первый день медового месяца: в интернете меня отменяют за развлечения с женой».