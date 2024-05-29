50-летняя Виктория Бекхэм впервые прокомментировала свою нашумевшую «суровую» диету

К своим 50 годам знаменитость, по ее же словам, сумела найти баланс между здоровой жизнью и весельем. И в разговоре с Grazia Бекхэм призналась, что сейчас делает многое для того, чтобы сохранять фигуру.

«Я очень дисциплинирована в том, что я ем, как я тренируюсь и как работаю», - заявила она. Об этом говорят ролики, которые она выкладывает чуть ли не ежедневно. При этом Виктория никогда не отказывает себе в бокале вина - ей не хочется быть той, кто считает калории и попросту не может «хорошо провести время».

Однако так было не всегда. Звезда призналась, что в юном возрасте страдала из-за насмешек окружающих. В ее карьере был период, когда она не могла спокойно сидеть на пляже и смотреть, как играют ее дети: все мысли были заняты тем, как она выглядит.

«Я помню, как после того, как у меня появился Бруклин (старший сын Виктории и Дэвида - прим. ред.), мой первый выход попал на первую страницу газеты. На фото были стрелки, указывающие на то, где мне нужно было похудеть», - призналась модельер. Сейчас Виктория с гордостью заявляет: «Мне очень жаль, но меня это больше не заботит».