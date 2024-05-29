ВИДЕО Девушка-телохранитель Дженнифер Лопес: кто эта красавица, затмившая суперзвезду

Девушка была одета в темно-синий костюм, брюки и белую рубашку. Она вела себя очень вежливо и в то же время внимательно следила за обстановкой в зале, пишет Фокус.

Дотошные СМИ раскрыли личность новой звезды соцсетей. Ее зовут Ор Абрахам. В своих социальных сетях Ор объясняет, что она родом из Израиля, но некоторое время живет в Мехико.

Судя по снимкам, девушка очень активно пробует себя в роди модели, говоря, что это - одна из ее самых больших страстей. Возможно, именно моделинг и заставил ее переехать так далеко от семейного дома.

Кроме того, Ор заядлая фигуристка, и в своих видеороликах в социальных сетях она демонстрирует, как катается на льду.

Хоть она и прославилась тем, что выступала в роли телохранителя одной из самых известных латиноамериканских певиц в мире, модель не публиковала в соцсетях кадры занятий по физической подготовке, которые помогли бы получить ей эту работу. Однако в своем профиле в TikTok Абрахам подтвердила, что это она была телохранителем Лопес.

«Я вижу все сообщения и очень благодарна вам за всю эту любовь», - отметила она.

В соцсетях многие отметили сходство Ор с актрисой, которая тоже родом из Израиля, Галь Гадот, сыгравшей Чудо-женщину. Также модель сравнили с Грейси Харт, агентом ФБР, которую Сандра Баллок сыграла в фильме «Мисс Конгениальность».