Одна деталь, которая говорит, что в состоянии Кейт Миддлтон наметились улучшения

Практически каждый день из Великобритании продолжают поступать тревожные новости. Официально представители британской королевской семьи не комментируют состояние здоровья Кейт Миддлтон, но оно вызывает все больше опасений. Например, недавно стало известно, что принцесса Уэльская вряд ли появится на публике до конца 2024 года. Расписание монарших особ принято составлять на много месяцев вперед, и у супруги принца Уильяма в дневнике пока не значится ни одного мероприятия.

Это не удивительно: Кейт изначально предупреждала поклонников, что на время химиотерапии и реабилитации снимает с себя все официальные обязанности. Сейчас каждую свободную минуту она старается проводить с детьми - они очень напуганы тем, что их маму поразила страшная болезнь.

Однако в череде не самых обнадеживающих слухов появилась инсайдерская информация, которая дает надежду на то, что Кейт Миддлтон чувствует себя немного лучше. Источники Daily Mail утверждают: сейчас принцессу все чаще можно увидеть прогуливающейся в окрестностях поместья «Аделаида» в Виндзоре. Компанию ей составляют то дети, то супруг, то родители и сестра. Кроме того, принцесса продолжает лично осматривать открытки с пожеланиями скорого выздоровления, которые ей ежедневно присылают буквально целыми коробками. На некоторые из писем Кейт отвечает сама, на остальные - ее помощники. Напомним, что в последний раз Миддлтон выходила в свет в декабре 2023 года - незадолго до Рождества.

Скоро у детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма начнутся школьные каникулы, поэтому семья планирует отправиться в небольшой семейный отпуск. На несколько недель они уедут в поместье Сандрингем. В расписании принца Уильяма тоже появится небольшая пауза, связанная с предстоящими выборами в Великобритании. Не исключено, что в ближайшие несколько месяцев Кейт Миддлтон может выступить с еще одним видеообращением: принцесса не хочет, чтобы ее болезнь становилась поводом для возникновения теорий заговора, но и не горит желанием привлекать к себе много внимания.

Недавно сотрудники Кенсингтонского дворца презентовали отчет о работе за последний год, в составлении принимала участие принцесса Уэльская. Впрочем, воспринимать это как возвращение Кейт Миддлтон к работе нельзя: пока ей важно сохранять покой и прислушиваться ко всем рекомендациям врачей.