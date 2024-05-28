ГАЛЕРЕЯ Вечеринка до утра: в популярном клубе Ласнамяэ с песнями и плясками проводили весну

«Вечеринка у Ивана. Этой ночью Иван покажет, как нужно гулять и отдыхать!» - гласило в описании мероприятия. И правда, в ласнамяэском клубе веселились до самого рассвета.

Жителей Таллинна ждал не только музыкальный сет от диджея Mad Max, но и зажигательные танцы от Aniramas Show и выступление легендарной группы «Пилигримы».

Что творилось в минувшую субботу в популярном клубе Таллинна, смотрите в галерее!