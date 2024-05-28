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ГАЛЕРЕЯ Вечеринка до утра: в популярном клубе Ласнамяэ с песнями и плясками проводили весну

Limon.ee
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В прошлые выходные, 25 мая, в столичном клубе Old Irish Pub прошла шумная вечеринка «У Ивана». Смотрите галерею!

«Вечеринка у Ивана. Этой ночью Иван покажет, как нужно гулять и отдыхать!» - гласило в описании мероприятия. И правда, в ласнамяэском клубе веселились до самого рассвета.

Жителей Таллинна ждал не только музыкальный сет от диджея Mad Max, но и зажигательные танцы от Aniramas Show и выступление легендарной группы «Пилигримы». 

Что творилось в минувшую субботу в популярном клубе Таллинна, смотрите в галерее!

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