В прошлые выходные, 25 мая, в столичном клубе Old Irish Pub прошла шумная вечеринка «У Ивана». Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вечеринка до утра: в популярном клубе Ласнамяэ с песнями и плясками проводили весну
«Вечеринка у Ивана. Этой ночью Иван покажет, как нужно гулять и отдыхать!» - гласило в описании мероприятия. И правда, в ласнамяэском клубе веселились до самого рассвета.
Жителей Таллинна ждал не только музыкальный сет от диджея Mad Max, но и зажигательные танцы от Aniramas Show и выступление легендарной группы «Пилигримы».
Что творилось в минувшую субботу в популярном клубе Таллинна, смотрите в галерее!