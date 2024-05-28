Люди пьют кофе для того, чтобы взбодриться, чтобы справиться с сонливостью и просто потому, что любят сам процесс. Но как употребление кофе и отказ от него сказывается на работе вашего сердца, пишет ФОКУС.
ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? ⟩ Что произойдет с сердцем, если вы откажитесь от кофе
Исследование Drive Research показало, что 73% американцев ежедневно выпивают чашку кофе, а 93% сообщают, что делают это хотя бы раз в неделю. Хотя опрос показал, что довольно большое количество людей считают, что кофе помогает им сохранить хорошее здоровье, он не всегда полезен для сердца, особенно если у вас есть определенные заболевания или высокое кровяное давление. Если вы перестанете пить кофе или уменьшите его количество, это облегчит работу вашей сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет Health Digest.
Как кофе влияет на сердце
Когда вы пьете кофе, содержащийся в нем кофеин попадает в кровоток через желудок и тонкий кишечник. Попадая в организм, он начинает стимулировать нервную систему. Рецепторы в клетках сердца также стимулируются, заставляя сердце биться быстрее, кровоток тоже ускоряется. Эксперты отмечают, что для исчезновения этих эффектов требуется около шести часов.
Зачастую здоровые люди хорошо переносят эти эффекты, но для некоторых людей, особенно с проблемами сердца или высоким кровяным давлением, кофеин, содержащийся в кофе, может стать проблемой. Он может привести к учащенному сердцебиению, а также вызвать фибрилляцию предсердий.
По данным клиники Майо, некоторые люди, которые регулярно пьют напитки с кофеином, также имеют тенденцию к повышенному кровяному давлению. Если давление слишком высокое, это может заставить сердце работать интенсивнее, что со временем повредит его и приведет к сердечной недостаточности. Высокое кровяное давление может также способствовать развитию ишемической болезни сердца, поскольку оно приводит к повреждению и сужению артерий, питающих сердце.
Что будет, если отказаться от кофе
Если у вас хорошее здоровье, вы можете просто сократить потребление кофеина, особенно если кофеин вызывает у вас нервозность или учащенное сердцебиение. Пока вы не превышаете рекомендуемую дозу, кофе может принести определенную пользу для вашего здоровья благодаря содержащимся в нем фитохимическим веществам, которые уменьшают воспаление. Но употребление более четырех чашек кофе в день повысит частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а также увеличит риск сердечного приступа или инсульта.
Если вы собираетесь полностью отказаться от кофе, не стоит делать это резко. Разумно будет постепенно уменьшать количество выпиваемого кофе в течение нескольких дней, чтобы избежать симптомов абстиненции, таких, как затуманивание сознания и головные боли. Эксперты предлагают попробовать кофе без кофеина и травяные чаи без кофеина. После того как вы полностью откажетесь от употребления кофе, симптомы, связанные с кофеином, такие как учащенное сердцебиение и повышенное кровяное давление, должны уменьшиться.