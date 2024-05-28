ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? Что произойдет с сердцем, если вы откажитесь от кофе

Исследование Drive Research показало, что 73% американцев ежедневно выпивают чашку кофе, а 93% сообщают, что делают это хотя бы раз в неделю. Хотя опрос показал, что довольно большое количество людей считают, что кофе помогает им сохранить хорошее здоровье, он не всегда полезен для сердца, особенно если у вас есть определенные заболевания или высокое кровяное давление. Если вы перестанете пить кофе или уменьшите его количество, это облегчит работу вашей сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет Health Digest.

Как кофе влияет на сердце

Когда вы пьете кофе, содержащийся в нем кофеин попадает в кровоток через желудок и тонкий кишечник. Попадая в организм, он начинает стимулировать нервную систему. Рецепторы в клетках сердца также стимулируются, заставляя сердце биться быстрее, кровоток тоже ускоряется. Эксперты отмечают, что для исчезновения этих эффектов требуется около шести часов.

Зачастую здоровые люди хорошо переносят эти эффекты, но для некоторых людей, особенно с проблемами сердца или высоким кровяным давлением, кофеин, содержащийся в кофе, может стать проблемой. Он может привести к учащенному сердцебиению, а также вызвать фибрилляцию предсердий.