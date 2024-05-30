Уже в эту субботу, 1 июня, по всей Эстонии будут отмечать Международный день защиты детей. И если вы еще не решили, как и где отметить этот праздник, то читайте ниже нашу подборку мероприятий в Таллинне!
НЕ ПРОПУСТИ! ⟩ Мероприятия по всему Таллинну: что делать и куда пойти в День защиты детей
Кинотеатр CINAMON
По случаю Дня защиты детей CINAMON приглашает всех самых маленьких членов семьи и их родителей в торговый центр T1, где каждого ребенка будут ждать вкусное угощение от Ring of Joy.
Также с 12:00 до 16:00 в кинотеатре будет работать аниматор, который создаст веселую, увлекательную атмосферу и не даст детям соскучиться.
С фильмами, которые будут идти в кинотеатре CINAMON 1 июня, можно ознакомиться ЗДЕСЬ!
Парк Тондираба
1 июня управа района Ласнамяэ приглашает всех отметить День защиты детей в парке Тондираба.
С 15:00 в парке Тондираба можно будет насладиться магией научного театра «Три поросенка». Зрителей ждут взрывы, волшебный туман и разноцветный дым. В 16:00 роликовый парк Ласнамяэ отметит День защиты детей дискотекой на роликовых коньках. Также состоится розыгрыш билетов в роликовый парк, после чего выступит группа фигуристов на роликах Foxartistic. А далее всех ждет незабываемая дискотека, которая продлится до самого вечера.
Более подробную информацию можно найти ЗДЕСЬ!
Певческое поле
В субботу на Певческом поле Таллинна пройдет праздник для всей семьи с насыщенной программой, посвященной Дню защиты детей. Начиная с 12:00, можно будет принять участие в мероприятиях c героями страны Lottemaa и познакомиться с выставкой Центра науки АХХАА.
В День защиты детей на Певческом поле будут работать 15 аттракционов Sky Tivoli и мини-зоопарк для маленьких и взрослых. Будут работать кружки по интересам, а аниматоры будут развлекать детей конкурсами, песенными и танцевальными номерами и вручать призы.
Первые 1000 детей, которые придут на Певческое поле, получат бесплатное мороженное от Balbiino. На фестивале состоится розыгрыш двух путевок на семь ночей в Турцию.
Больше информации ищите ЗДЕСЬ!
Таллиннская телебашня
В День защиты детей в Таллиннской телебашне запланированы мероприятия для всей семьи. На открытом воздухе будет работать детское кафе, где можно будет полакомиться блинчиками, пирогами, тортами и даже картофелем фри.
В яблоневом саду телебашни с 11:00-18:00 детей будут ждать катания на лошади и пони, а также цирковые и танцевальные представления.
Вход в сад бесплатный, а билет в телебашню 1 июня можно будет приобрести со скидкой. Стоимость семейного - всего 28 евро. А если вы не сможете попасть в башню в тот же день, билет останется действительным до 23 июня 2024 года. Чтобы получить семейный билет со скидкой, нужно в кассе сказать пароль: «Французское лето».
Подробную программу мероприятия ищите ЗДЕСЬ!
Ботанический сад
В День защиты детей Таллиннский ботанический сад организует веселые мероприятия для детей и их родителей.
В 11:00 в Саду чувств пройдет поисковая игра «Охота за сокровищами», которую проведет методист Криста Каур. В 12:00 всех будет ждать увлекательная экскурсия от ботаника Урмаса Лаансоо. А затем начнется игра на ориентирование с методистом Тийей Яаанус.
В День защиты детей для семей (до двух взрослых и их детей в возрасте до 19 лет включительно) вход бесплатный! А чтобы получить бесплатный билет, надо будет обратиться в центр для посетителей.
Не забудьте заранее зарегистрироваться для участия в играх и экскурсии.
Также 1 июня в 12:00 в Ботаническом саду состоится представление «Лето кота Леопольда» от Русского молодежного театра. Билет на спектакль стоит 15 евро, с ним вход в Ботанический сад бесплатный. Если же будет холодная и дождливая погода, то представление отменится.
Летная гавань
В субботу, 1 июня, состоится празднование Дня защиты детей в Летной гавани. Праздничная программа начнется в 12:00 с награждения участников конкурса рисунков в рамках регаты Tall Ships Races 2024.
Также в программе дня выступление цирка ОМА, демонстрация спасательных средств от Морского спасательного общества Тильгу и Морской спасательной службы SAR Pirita, выступление собак-спасателей на воде, представление от Таллиннской спортивной школы капоэйры и многое другое.
В течение всего дня будет работать мастерская Департамента окружающей среды «Азбука ответственного рыболова». На месте можно будет также потренировать свои навыки скалолазания на временной площадке скалодрома Ronimisministeerium.
Смотрите более подробную информацию ЗДЕСЬ!
Парки Кесклинна
1 июня сразу в трех парках Кесклинна будут весело и с шумом отмечать День защиты детей.
Планируются различные игры, мастер-классы и даже праздник мыльных пузырей. Также можно будет попрыгать на батуте и полакомиться сахарной ватой. Расписание мероприятий в парках района Кесклинн:
- 11:00-13:00 - в парке Вайкне
- 14:00-16:00 - в Полицейском саду
В Полицейском саду также пройдут тренировка по катанию на роликовых коньках и турнир по настольному теннису.
- 17:00-19:00 - в парке Фальги
А еще в парках района все лето будут проходить традиционные детские утренники Кесклинна. На сей раз детей будут развлекать веселыми играми на свежем воздухе различные персонажи Mullimeister.ee.
Детские утренники начинаются в 12:00 и пройдут 16 июня в парке Фальги, 23 июня на детской площадке по адресу Азула, 13, 30 июня в парке Вайкне, 7 июля в Полицейском саду, 14 июля в парке Койду, 21 июля в зеленой зоне на Ластекоду, 32, 28 июня в парке Лембиту, 4 августа в парке Туви, 11 августа в парке Тийгивески, 18 августа у дома на улице Кийкри, 2а и 25 августа на Башенной площади.
Пыхья-Таллинн
В День защиты Детей, 1 июня, с 12:00-14:00 во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна состоится бесплатное мероприятие для всей семьи.
В программе концерт от Таллиннском Коплиской школы по интересам, мастер-классах по рукоделию от Музея Каламая и представление с экспериментами от научного театра Keemia Tund. На празднике можно будет покататься на роликах, принять участие в полицейской викторине и насладиться множеством других развлечений.
Каламая
В субботу на футбольном поле Основной школы Каламая (Вабрику, 18) с 11:00-14:00 День защиты детей отметят по-спортивному!
Футбольный клуб «Флора» и Школа самозащиты приглашают детей и взрослых поиграть в футбол, научиться самообороне, а также расскажут, насколько важен в нашей жизни спорт, физическая активность и безопасность каждого из нас. Мероприятие для всех бесплатно.
Подробную информацию ищите ЗДЕСЬ!
Таллиннский зоопарк
1 июня традиционно в Таллиннском зоопарке будут праздновать День защиты детей. Развлекательная программа начнется в 9:00 с игры на ориентирование и закончится в 20:00. Также в субботу состоятся экскурсии как на эстонском, так и на русском языках, специально предусмотренные для семей с детьми, которые начнутся в 20:30 и будут длится 2 часа.
Всем детям и подросткам до 19 лет вход свободный! Больше информации можно найти ЗДЕСЬ!
Хааберсти
В субботу, 1 июня, в 11:00 в амфитеатре на берегу пруда Ыйсмяэ пройдет представление «Дюймовочка». На сцене выступят артисты Театра танца Polly. На первом утреннике сезона также пройдет детская ярмарка, для участия в которой необходимо сообщить заранее по электронной почте liina.kaev@tallinnlv.ee или по телефону 51992221.
Представление длится 45 минут, а ярмарка - примерно 1,5 часа, участие бесплатное.
Фикси-шоу: «Oстрожно, Фиксики»
По случаю Дня защиты детей в концертном зале Alexela представят самый популярный и любимый зрителями спектакль «Осторожно, фиксики!». Реалистичные герои (Симка, Нолик, профессор Чудаков и Ума Палатовна), как будто сошедшие с экрана, и веселый сюжет, дополненный интерактивом с залом - формула успеха представления, проверенного временем и тысячами больших и маленьких зрителей.
Начало мероприятия в 12:00, а после спектакля, который будет длиться примерно час, дети смогут сфотографироваться в фойе с персонажами шоу.
Подробную информацию смотрите ЗДЕСЬ!