НЕ ПРОПУСТИ! Мероприятия по всему Таллинну: что делать и куда пойти в День защиты детей

Первые 1000 детей, которые придут на Певческое поле, получат бесплатное мороженное от Balbiino. На фестивале состоится розыгрыш двух путевок на семь ночей в Турцию.

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Таллиннская телебашня

В День защиты детей в Таллиннской телебашне запланированы мероприятия для всей семьи. На открытом воздухе будет работать детское кафе, где можно будет полакомиться блинчиками, пирогами, тортами и даже картофелем фри.

В яблоневом саду телебашни с 11:00-18:00 детей будут ждать катания на лошади и пони, а также цирковые и танцевальные представления.

Вход в сад бесплатный, а билет в телебашню 1 июня можно будет приобрести со скидкой. Стоимость семейного - всего 28 евро. А если вы не сможете попасть в башню в тот же день, билет останется действительным до 23 июня 2024 года. Чтобы получить семейный билет со скидкой, нужно в кассе сказать пароль: «Французское лето».

Подробную программу мероприятия ищите ЗДЕСЬ!

Ботанический сад

В День защиты детей Таллиннский ботанический сад организует веселые мероприятия для детей и их родителей.

В 11:00 в Саду чувств пройдет поисковая игра «Охота за сокровищами», которую проведет методист Криста Каур. В 12:00 всех будет ждать увлекательная экскурсия от ботаника Урмаса Лаансоо. А затем начнется игра на ориентирование с методистом Тийей Яаанус.