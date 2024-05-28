Сенсация на сцене Русского театра – спектакль «Анна Каренина» будет показан всего два раза

Зрители Русского театра увидят спектакль по мотивам Льва Толстого в инсценировке режиссера с мировым именем Римаса Туминаса. Уникальность данной постановки в невероятной комбинации – русская классика в прочтении знаменитого литовца, воплощенная израильскими актерами. К тому же, спектакль стал, увы, одной из последних завершенных работ Римаса Туминаса. В марте этого года его не стало.

Фото: Пресс-фото

Совсем недавно, в январе, «Анне Карениной» рукоплескал Париж, Туминас лично присутствовал при триумфе. Этот спектакль – продолжение линии русской классики в творчестве режиссера – чеховским «Дядей Ваней» и пушкинским «Онегиным» были потрясены зрители разных стран.

В центре спектакля - пленительная Анна Каренина Эфрат Бен-Цур, удивительно совпадающая внешне с идеалом светской петербургской красавицы 19 века. О своей героине режиссер написал: «Я вижу ее не одномерно, а как концентрацию всех возможных женских воплощений: она и нежная мать, и сварливая жена, и ревнивая до крайности любовница, и щедрая и добрая к другим, и жадная завистница - в ней свет и тьма существуют неразрывно, как боль и наслаждение».

Фото: Пресс-фото

Бережно сохраняя авторский текст, режиссер рассказывает свою историю, которая никогда не перестанет быть актуальной. Масштабный гастрольный тур «Карениной» пройдет в Будапеште, Риге, Таллинне, Пекине и Нью-Йорке.

Спектакль играют на иврите, с синхронным переводом на эстонский и русский языки. В Таллинне постановка также сопровождается субтитрами на английском языке.