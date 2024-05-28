«Мы не должны больше участвовать!» В Латвии начался сбор подписей против участия в Евровидении

«Я призываю прекратить участие Латвии в Евровидении. Сомнительно, что это событие внесет существенный вклад в имидж Латвии. Люди, которые там участвуют, склонны вести себя неприлично, и это стало нормой. Есть европейские страны, которые по разным причинам, в том числе финансовым, не участвуют в Евровидении, и Латвия должна вкладывать свое и без того проблемное государственное финансирование туда, откуда мы получим очевидную выгоду - спорт», - считает автор инициативы Кристапс Богдановичс, пишет Baltic News Network.