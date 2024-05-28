Звезды поощрят за все старания в июне-2024: Глоба рассказал, чья жизнь изменится уже скоро

Так, Раки, по словам эксперта, пойдут вверх по карьерной лестнице семимильным шагами. Их прошлые заслуги наконец начнут работать на них и приведут к неожиданному росту. Вместе с новой должностью в их жизнь придут перспективные проекты и знакомства. Также у Раков появится возможность переехать в новое место.