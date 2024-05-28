Невероятные события ждут два представителей зодиакального круга.
Звезды поощрят за все старания в июне-2024: Глоба рассказал, чья жизнь изменится уже скоро
Астролог Павел Глоба рассказал, что в начале следующего месяца у представителей двух знаков Зодиака наступят мощные изменения в жизни.
Так, Раки, по словам эксперта, пойдут вверх по карьерной лестнице семимильным шагами. Их прошлые заслуги наконец начнут работать на них и приведут к неожиданному росту. Вместе с новой должностью в их жизнь придут перспективные проекты и знакомства. Также у Раков появится возможность переехать в новое место.
Водолеям первый месяц лета сулит неожиданное известие, которое развернёт их жизнь на 180 градусов. Астролог отметил, что новость будет касаться семьи и любовной сферы, возможно, их ждёт скорое пополнение в семье.