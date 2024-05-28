Эстонская популярная группа подарит одному из своих поклонников поездку в Египет, но есть небольшая загвоздка

Первые выходные июня начнутся в Пярну с юбилейной вечеринки любимой многими группы Respekt, которая отмечает в этом году свое 15-летие.

Но самое интересное, что с юбилея один из поклонников вернется с билетом в Египет. «Пока я долго размышлял, с кем бы мне полететь в Хургаду - мой второй дом - этой осенью, мне пришла в голову блестящая и, как мне кажется, очень увлекательная идея - полететь в Египет с одним из моих поклонников!» - рассказал вокалист группы Respekt Кердо Мёльдер Elu24.

Итак, у одного из поклонников появится шанс выиграть поездку на египетский пляжный курорт, куда он отправится вместе с самим Кердо. Музыкант признался: «Полететь с фанатом на неделю в Хургаду и узнать своего поклонника получше, показалось мне очень интересным, необычным и крутым планом».

Попытать удачу поклонники эстонской популярной группы смогут уже 1 июня в пярнуском Kuursaal, куда вход с 22.00 до 23.00 будет бесплатный.

«В ходе розыгрыша из всех гостей мы определим одного счастливчика, который осенью на неделю полетит со мной в Хургаду! Безумно, но круто!» - пообещал Кердо, который говорит, что всегда любил вызовы и приключения.

«Я уверен, что это будет совершенно другая, потрясающая поездка и даже некий вызов. Кто знает, может быть, в будущем это даже станет традицией».

Кердо обещает, что на юбилейной вечеринке будет еще больше сюрпризов. «Надо добавить, что жеребьевка очень прозрачна и, к счастью, не допустит личных предпочтений, так что все зависит от судьбы», - говорит музыкант.