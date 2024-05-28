СМОТРИТЕ Дженнифер Лопес разочаровала поклонников новой ролью

54-летняя певица сыграла в фильме «Атлас» главную роль. По сценарию Лопес приходится бороться с искусственным интеллектом, который стремится уничтожить человечество. Тизер боевика опубликовала стриминговая платформа Netflix на своем YouTube-канале еще 13 марта 2024 года.

На днях Лопес сама разместила небольшой отрывок из фильма на своей странице в Instagram.

Однако вместо похвалы и комплиментов комментаторы оставляют лишь негативные отзывы как о самом фильме, так и об игре американской актрисы:

«Лопес делает этот фильм ужасным»; «Хватит сниматься в фильмах»; «Знаменитости никогда не видят неудач, пока не станет слишком поздно»; «Это выглядит слишком дешево»; «Возраст выдает тебя»; «Игра такая плохая. Вы должны придерживаться драмы»; «Еще один провальный фильм».

Стоит отметить, что первой главной ролью Лопес стала роль в фильме «Селена» (1997), за которую она была номинирована на премию «Золотой глобус». Вторую премию ALMA Дженнифер получила за роль в фильме «Вне поля зрения» (1998). Далее последовало несколько неудачных с коммерческой точки зрения фильмов, таких как «Госпожа горничная», «Если свекровь - монстр». За фильм «Джильи» Лопес получила «Золотую малину» в номинации «Худшая актриса года».

Последнее время ходят слухи о разводе актрисы с Беном Аффлеком. По словам друга семьи, актер уже съехал от певицы, и, скорее всего, звездной паре придется продать их дом, на поиски которого они потратили два года.