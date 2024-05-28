ВИДЕО Конфликт в Каннах: на красной дорожке актриса устроила скандал из-за платья с Иисусом

На кадрах ссоры видно, как Таверас игнорирует инструкции охранников и продолжает разворачивать шлейф своего платья на лестнице. В какой-то момент ситуация обостряется до того, что актриса даже отталкивает от себя женщину-охранницу. Массиэль Таверас ранее была коронована как «Мисс Доминиканская Республика» и участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная», сообщает Daily Mail.

Ее грандиозное платье «Эль Кристо» было создано дизайнером Джанниной Азар, а Иисуса нарисовал художник Ян Паес. Стоимость наряда - примерно 450 тысяч долларов.

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как та же охранница оказалась в центре скандала с бывшей участницей Destiny's Child. После чего Келли Роуленд заявила, что эта сотрудница «расистка», тогда как коллеги охранницы настаивали, что она «только выполняла свою работу».

Келли заявила, что на красной ковровой дорожке присутствовали и другие женщины, «которые не совсем были похожи на меня, и их не ругали, не отталкивали и не просили выйти».

«Она швейцар, который работает под большим давлением, и пытается заставить людей двигаться на дорожке, чтобы остановить скопление гостей. Не было никаких толчков, или ругани», - сказал ветеран фестиваля, который работает на курорте каждый май в течение 20 лет.

Он отметил, что красная дорожка Каннского кинофестиваля очень короткая, а посетителей много. И все, даже звезды, должны придерживаться графика, чтобы не образовалась пробка. Помогают им в этом множество швейцаров, которые также исполняют функции охранников. И они всегда действуют профессионально и вежливо.

Другой источник отметил, что охранница - местная француженка, у которой заключен краткосрочный контракт с Каннским кинофестивалем. И предположения о том, что она расистка, просто смешны. «Посетители, да и персонал Канн, имеют разное происхождение, и ни один из них не подвергается дискриминации», - сказал инсайдер.