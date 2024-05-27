Стюардессы рассказали, как мстят проблемным пассажирам

Ряд бортпроводников признались, что мстят пассажирам, которые относятся к ним с пренебрежением, или просто раздражают их, а некоторые утверждают, что у них есть особый способ «приставать» к пилотам, которые им нравятся.

Так, один из членов экипажа признался, что делал полеты неприятными для некоторых пассажиров, даже если они не сделали ничего плохого.

Другая стюардесса призналась, что решила отомстить после того, как пассажир отказался отложить вейп во время полета. Хотя электронные сигареты и вейпы можно брать с собой в салон самолета, их ни в коем случае нельзя заряжать или использовать.

Стюардесса рассказала, что когда пассажир уснул и выронил этот вейп, она его подобрала и просто выбросила в мусор. Она добавила: «Наблюдать, как он ищет свой вейп во время высадки, было смешно. В конце концов он ушел злой».

Кроме того, члены экипажа также рассказали, что использовали дерзкий прием, чтобы показать пилотам, управляющим самолетом, что они им нравятся. В частности, после диалога с кабиной пилотов стюардессы не нажимали отбой, а давали им подслушать дальнейший разговор.